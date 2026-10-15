Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların ailelerinin yanında desteklenmesi ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sağlanan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerini hesaplara yatırdı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, ekim ayı kapsamında toplam 2 milyar 233 milyon liralık desteğin hak sahiplerine ulaştırıldığını duyurdu.

EKİM AYI SED ÖDEMELERİ HESAPLARDA

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması amacıyla SED uygulamasını sürdürdüklerini belirtti.

Bu destekle çocukların ailelerinin yanında ve sosyal çevreleri içerisinde büyümelerini önemsediklerini ifade eden Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.

"ÇOCUKLARIN AİLE ORTAMINDA BÜYÜMELERİ VAZGEÇİLMEZ"

Aile odaklı sosyal hizmet modelleriyle çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığı içerisinde yetişmelerini hedeflediklerini belirten Bakan Göktaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması amacıyla ekim ayına yönelik toplam 2 milyar 233 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık."

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