BANDA tankerinde bulunan 6 mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

6 MÜRETTEBATIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Karaya oturan BANDA isimli ham petrol tankerinde 6 kişilik mürettebatın bulunduğu öğrenildi.

Mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu ve herhangi bir yardım talebinde bulunmadıkları belirtildi.