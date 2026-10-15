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İstanbul'da şiddetli fırtına dev tankeri karaya sürükledi: BANDA isimli gemi kıyıya vurdu

İstanbul'un Karadeniz kıyısında şiddetli rüzgar nedeniyle kontrolden çıkan BANDA isimli ham petrol tankeri karaya oturdu. İçerisinde 6 kişilik mürettebat bulunan gemi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi bölgeye sevk edilirken, mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu ve yardım talebinde bulunmadığı öğrenildi. Karaya oturan dev tanker dron kamerasıyla havadan görüntülendi.

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İstanbul'da şiddetli fırtına dev tankeri karaya sürükledi: BANDA isimli gemi kıyıya vurdu

İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da etkiledi. Karadeniz kıyısında seyir halinde bulunan BANDA isimli ham petrol tankeri, şiddetli rüzgar nedeniyle kontrolünü kaybederek kıyıya vurdu. İçerisinde 6 kişilik mürettebatın bulunduğu geminin yardımına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri yönlendirilirken, Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi de bölgede incelemelerde bulundu.

İstanbul’un Karadeniz kıyısında BANDA isimli ham petrol tankeri karaya oturdu. (Foto: İHA)İstanbul’un Karadeniz kıyısında BANDA isimli ham petrol tankeri karaya oturdu. (Foto: İHA)

ŞİDDETLİ RÜZGARDA KONTROLDEN ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre, İstanbul'un Karadeniz kıyısında seyreden BANDA isimli ham petrol tankeri, şiddetli rüzgar nedeniyle kontrolünü kaybetti.

Sürüklenerek kıyıya vuran tankerin bulunduğu bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, geminin durumunu belirlemek amacıyla çalışma başlattı.

Şiddetli rüzgâr nedeniyle karaya oturan tanker için ekipler harekete geçti.Şiddetli rüzgâr nedeniyle karaya oturan tanker için ekipler harekete geçti.

NENE HATUN ACİL MÜDAHALE GEMİSİ BÖLGEYE GELDİ

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi, karaya oturan tankerin bulunduğu bölgeye ulaştı.

Ekipler, geminin konumu ve çevresindeki deniz alanında incelemelerde bulundu.

BANDA tankerinde bulunan 6 mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.BANDA tankerinde bulunan 6 mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

6 MÜRETTEBATIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Karaya oturan BANDA isimli ham petrol tankerinde 6 kişilik mürettebatın bulunduğu öğrenildi.

Mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu ve herhangi bir yardım talebinde bulunmadıkları belirtildi.

Kıyı Emniyeti ekipleri, karaya oturan tankere müdahale için bölgeye sevk edildi.Kıyı Emniyeti ekipleri, karaya oturan tankere müdahale için bölgeye sevk edildi.

KARAYA OTURAN DEV TANKER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan İstanbul'un Karadeniz kıyısında karaya oturan BANDA isimli tanker, dron kamerasıyla havadan görüntülendi.

Görüntülerde tankerin kıyıya vurduğu nokta ve çevresindeki deniz alanı yer aldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin bölgedeki incelemeleri devam ediyor.

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