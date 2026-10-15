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Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Mirziyoyeva’yı Külliye’de kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Mirziyoyeva’yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

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Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Mirziyoyeva’yı Külliye’de kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Mirziyoyeva'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi İlham Haydarov da hazır bulundu.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan (sağda) ile Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi İlham Haydarov (solda) da yer aldı. (Foto: AA)Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan (sağda) ile Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi İlham Haydarov (solda) da yer aldı. (Foto: AA)

TÜRKİYE-ÖZBEKİSTAN İLİŞKİLERİ GÜNDEMDE

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye ile Özbekistan arasındaki diplomatik ilişkiler ve stratejik iş birliğini güçlendirecek adımların ele alınması bekleniyor.

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Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Mirziyoyeva’yı Külliye’de kabul etti-3 Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Mirziyoyeva’yı Külliye’de kabul etti-4 Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Mirziyoyeva’yı Külliye’de kabul etti-5
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