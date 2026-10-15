Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Mirziyoyeva'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi İlham Haydarov da hazır bulundu.