Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Mirziyoyeva’yı Külliye’de kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Mirziyoyeva’yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Mirziyoyeva'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi İlham Haydarov da hazır bulundu.
TÜRKİYE-ÖZBEKİSTAN İLİŞKİLERİ GÜNDEMDE
Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye ile Özbekistan arasındaki diplomatik ilişkiler ve stratejik iş birliğini güçlendirecek adımların ele alınması bekleniyor.
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