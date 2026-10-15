Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığında düzenlenen törende, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ÇAKIR Seyir Füzesi'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığının kullanımına sunulmasına yönelik tedarik sözleşmesi imzalandı. ROKETSAN'ın kendi araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle başlattığı, SSB'nin destekleriyle ilerleyen projede arayıcı başlıktan turbojet motoruna kadar kritik bileşenler yerli ve milli imkanlarla geliştirildi.

ÇAKIR Seyir Füzesi. (Foto: AA)

"CAYDIRICI VE ÇOK YETENEKLİ BİR SEYİR FÜZESİ KABİLİYETİ KAZANDIK

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, imza töreninde projenin ROKETSAN'ın mühendislik kabiliyetleri, SSB'nin destekleri ve savunma sanayii firmalarının katkılarıyla hayata geçirildiğini belirterek, "ROKETSAN'ımızın kendi araştırma ve geliştirme ekipleriyle başlattığı, Savunma Sanayii Başkanlığımızın ilgili birimlerinin destekleriyle ilerleyen bu proje sayesinde caydırıcı ve çok yetenekli bir seyir füzesi kabiliyeti kazandık" dedi.

ÇAKIR'ın kritik bileşenlerindeki yerlilik katkısına dikkati çeken Görgün, "ÇAKIR'ın arayıcı başlığından turbojet motoruna kadar pek çok kritik bileşeninde çok ciddi yerli ve millî katkılar bulunuyor. ROKETSAN'ımızın ana yükleniciliğinde yürütülen bu projeye yaklaşık 200 firmamız da kıymetli katkılar sundu. Sistemin kalifikasyon ve kullanıma hazır hâle getirilmesi süreçlerinde Kara Kuvvetlerimizin de önemli destekleri oldu. Bugün, alınan kararlar doğrultusunda sözleşme süreçlerini tamamlayarak imzalarımızı attık" ifadelerini kullandı.

ROKETSAN'ın seyir füzeleri alanında önemli bir kabiliyet kazandığını vurgulayan Görgün, "Bu kabiliyet, ordumuzun ihtiyaç duyduğunda güvenle kullanabileceği bir yeteneği temsil ediyor. Bu projede emeği geçen ROKETSAN çalışanlarımıza, Savunma Sanayii Başkanlığımızdaki ekiplerimize, Kara Kuvvetlerimize ve tüm alt yüklenicilerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.