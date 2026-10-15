TSK'ya yeni vurucu güç: ÇAKIR Seyir Füzesi için imzalar atıldı!
Savunma Sanayii Başkanlığı ile ROKETSAN arasında ÇAKIR Seyir Füzesi Tedarik Sözleşmesi imzalandı. 200 firmanın katkısıyla geliştirilen ÇAKIR, Kara Kuvvetleri'nin vuruş kabiliyetini artıracak.
Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile ROKETSAN arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığının vuruş kabiliyetini güçlendirmek amacıyla ÇAKIR Seyir Füzesi Tedarik Sözleşmesi imzalandı. Yaklaşık 200 firmanın katkısıyla geliştirilen ÇAKIR, KARA ATMACA Silah Sistemi'nden de ateşlenebilecek.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığında düzenlenen törende, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ÇAKIR Seyir Füzesi'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığının kullanımına sunulmasına yönelik tedarik sözleşmesi imzalandı. ROKETSAN'ın kendi araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle başlattığı, SSB'nin destekleriyle ilerleyen projede arayıcı başlıktan turbojet motoruna kadar kritik bileşenler yerli ve milli imkanlarla geliştirildi.
"CAYDIRICI VE ÇOK YETENEKLİ BİR SEYİR FÜZESİ KABİLİYETİ KAZANDIK
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, imza töreninde projenin ROKETSAN'ın mühendislik kabiliyetleri, SSB'nin destekleri ve savunma sanayii firmalarının katkılarıyla hayata geçirildiğini belirterek, "ROKETSAN'ımızın kendi araştırma ve geliştirme ekipleriyle başlattığı, Savunma Sanayii Başkanlığımızın ilgili birimlerinin destekleriyle ilerleyen bu proje sayesinde caydırıcı ve çok yetenekli bir seyir füzesi kabiliyeti kazandık" dedi.
ÇAKIR'ın kritik bileşenlerindeki yerlilik katkısına dikkati çeken Görgün, "ÇAKIR'ın arayıcı başlığından turbojet motoruna kadar pek çok kritik bileşeninde çok ciddi yerli ve millî katkılar bulunuyor. ROKETSAN'ımızın ana yükleniciliğinde yürütülen bu projeye yaklaşık 200 firmamız da kıymetli katkılar sundu. Sistemin kalifikasyon ve kullanıma hazır hâle getirilmesi süreçlerinde Kara Kuvvetlerimizin de önemli destekleri oldu. Bugün, alınan kararlar doğrultusunda sözleşme süreçlerini tamamlayarak imzalarımızı attık" ifadelerini kullandı.
ROKETSAN'ın seyir füzeleri alanında önemli bir kabiliyet kazandığını vurgulayan Görgün, "Bu kabiliyet, ordumuzun ihtiyaç duyduğunda güvenle kullanabileceği bir yeteneği temsil ediyor. Bu projede emeği geçen ROKETSAN çalışanlarımıza, Savunma Sanayii Başkanlığımızdaki ekiplerimize, Kara Kuvvetlerimize ve tüm alt yüklenicilerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.
KARA ATMACA SİLAH SİSTEMİ'NDEN DE KULLANILABİLECEK
ROKETSAN'ın öz kaynakları ve SSB'nin desteğiyle yürütülen ÇAKIR Projesi kapsamında farklı konfigürasyonlara sahip füze tipleri geliştirildi. Satıhtan satıha ve havadan satıha kullanım kabiliyetine sahip ÇAKIR, hem kara hem de deniz hedeflerine karşı görev yapabilecek.
Farklı platformlardan kullanılabilen füze, Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girecek KARA ATMACA Silah Sistemi'nden de ateşlenebilecek. Bu kabiliyetle farklı harekat ihtiyaçlarına yönelik hassas ve derin vuruş yeteneklerinin ortak bir sistem mimarisi içerisinde kullanılması mümkün olacak.