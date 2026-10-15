İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve özellikle Sarıyer, Başakşehir ve Ayazağa gibi bölgelerde onlarca aracı sürükleyen sel felaketinin ardından, araç sahipleri için hukuki ve mali süreç başladı. Sular altında kalan, çamura batan veya sürüklenerek darbe alan araçlarda ilk müdahaleden kasko teminatlarına, pert (tam hasar) hesaplamasından kaskosu olmayanların izleyeceği hukuki yollara kadar tüm detayları adım adım derledik.

SU ALTINDA KALAN VEYA SÜRÜKLENEN ARAÇTA İLK NE YAPILMALI?

Sel sularına kapılan ya da göllenme nedeniyle su seviyesi yükselen araçlarda sürücülerin yapacağı ilk hatalar, aracın tamamen kullanılamaz hale gelmesine ve sigorta kapsamı dışına çıkmasına neden olabilir.