Aracı selde kalanlar dikkat: Kontağı sakın açmayın! Selde hasar gören araçlar için sigorta rehberi
Megakenti vuran sel felaketi sonrası çamura batan ve mekanik aksamı zarar gören araç sahipleri için tazminat süreci başladı. Kaskonun sel hasarını karşılama şartlarından pert hesabı ve 10 günlük ödeme süresine kadar merak edilen tüm detaylar belli oldu.
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve özellikle Sarıyer, Başakşehir ve Ayazağa gibi bölgelerde onlarca aracı sürükleyen sel felaketinin ardından, araç sahipleri için hukuki ve mali süreç başladı. Sular altında kalan, çamura batan veya sürüklenerek darbe alan araçlarda ilk müdahaleden kasko teminatlarına, pert (tam hasar) hesaplamasından kaskosu olmayanların izleyeceği hukuki yollara kadar tüm detayları adım adım derledik.
SU ALTINDA KALAN VEYA SÜRÜKLENEN ARAÇTA İLK NE YAPILMALI?
Sel sularına kapılan ya da göllenme nedeniyle su seviyesi yükselen araçlarda sürücülerin yapacağı ilk hatalar, aracın tamamen kullanılamaz hale gelmesine ve sigorta kapsamı dışına çıkmasına neden olabilir.
Kontağı asla çevirmeyin: Araç sudan çıkarılmış veya dışarıdan tamamen kuruduğu görülse bile motor kesinlikle çalıştırılmamalıdır. Motor emme manifolduna su girmişse, kontağın çevrilmesiyle pistonlar suyu sıkıştırmaya çalışır (hidrolik kilitlenme / hydro-lock) ve motor bloğu, biyel kolları ile supaplar anında kırılır.
AKÜ bağlantısını kesin (Güvenliyse): Araçtaki elektronik kontrol üniteleri (ECU), sigorta kutuları ve kablo tesisatı su altındayken akımın geçmeye devam etmesi kısa devrelere ve beyin yanmalarına yol açar. Güvenli koşullar sağlanabiliyorsa akü kutup başı sökülmelidir.
Çekici yardımıyla sevk edin: Araç mutlaka yetkili veya özel servise çekici vasıtasıyla götürülmeli ve teknik inceleme beklenmelidir.
Olay yerini kayıt altına alın: Aracın sel anındaki durumunu, suyun ulaştığı çamur/su çizgisini, bulunduğu konumu ve çevresel hasarları tarih/saat belirterek detaylı fotoğraf ve videolarla belgeleyin.
KASKO SEL HASARINI ÖDER Mİ? HANGİ TEMİNATLAR GEÇERLİ?
Araç sahiplerinin en çok merak ettiği soru, hasarın kasko tarafından karşılanıp karşılanmayacağıdır.
Genişletilmiş ve Tam Kasko Poliçeleri: Standart kasko poliçelerinin büyük bir kısmında "Sel ve Su Baskını Teminatı" yer alır. Poliçenizde bu teminat varsa, sel sularının araca verdiği mekanik, elektronik ve kaporta hasarları sigorta şirketi tarafından karşılanır.
-
Muafiyet Durumu: Poliçenizde sel/su baskını için özel bir "muafiyet" (örneğin %10 veya %20 sigortalı katılım payı) tanımlanıp tanımlanmadığını kontrol edin. Muafiyet varsa, hesaplanan toplam hasarın muafiyet oranı kadarlık kısmı araç sahibi tarafından karşılanır.
Sürüklenme ve Çarpma Hasarları: Sel sularına kapılarak bir ağaca, duvara veya başka bir araca çarpan araçlardaki fiziksel kaporta ve alt takım hasarları da kasko kapsamında değerlendirilir.Zorunlu Trafik Sigortası: Trafik sigortası sadece sigortalı aracın üçüncü kişilere verdiği zararları karşılar. Zorunlu trafik sigortası, kendi aracınızda oluşan sel hasarını kesinlikle ödemez.
HASAR İHBARI NASIL YAPILIR VE HANGİ BELGELER GEREKİR?
Hasar oluştuktan sonra vakit kaybetmeden sigorta şirketine veya acenteye ihbarda bulunulmalıdır. Genel şartlara göre ihbarın makul sürede (genellikle 5 iş günü içinde) yapılması beklenir.
İhbar Esnasında İstenen Temel Belgeler:
- Araç ruhsat fotokopisi ve sürücü kimlik belgesi,
- Kasko poliçe numarası ve detayları,
- Olay anına ve aracın hasarlı haline ait fotoğraf/videolar,
- Sürücünün olayın oluş şeklini detaylıca anlattığı ıslak imzalı beyan formu,
- Varsa itfaiye tutanağı, polis/jandarma olay yeri tutanağı veya meteoroloji raporu (sigorta şirketi talep edebilir),
- Aracın çekildiği servise ait kabul evrakı.
EKSPER İNCELEMESİ VE PERT (TAM HASAR) SÜRECİ
Sigorta şirketi ihbarın ardından bağımsız bir sigorta eksperi görevlendirir. Eksper serviste aracı detaylı incelemeye alır.
- Onarılabilir (kısmi) hasar: Motor ve elektronik aksamdaki hasar temizlenebilir ve parçalar değiştirilerek makul maliyetle onarılabilir durumdaysa, eksper onarım onayı verir. Yedek parça ve işçilik giderleri sigorta tarafından ödenir.
- Pert (ağır / tam hasar) kararı: Aracın tahmini onarım masrafı, aracın piyasa (rayiç) değerine yaklaşıyor veya elektronik/mekanik aksamın onarımı emniyetli bulunmuyorsa araç pert ilan edilir.
- Pert tazminatının hesaplanması: Pert kararı verilen araçlarda, aracın hasar tarihindeki piyasa rayiç değeri esas alınır. Sigorta şirketi ve eksper emsal ilanlar, kaskocular birliği değer listesi ve piyasa araştırması ile bir rayiç bedel belirler. Aracın sovtajı (hurda değeri) düşülerek veya araç sigorta şirketine devredilerek belirlenen rayiç bedel sigortalıya ödenir.
SİGORTA ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILIR?
Türk Ticaret Kanunu ve Kasko Genel Şartları uyarınca:
Eksper raporunun ve gerekli tüm evrakların sigorta şirketine eksiksiz teslim edilmesinden itibaren en geç 10 iş günü içinde sigorta şirketi incelemesini tamamlayıp tazminat ödemesini gerçekleştirmekle yükümlüdür.
Dosya takibi için Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) e-Devlet hizmetleri üzerinden "Eksper Raporu Sorgulama" ekranı kullanılabilir.
KASKOSU OLMAYAN ARAÇ SAHİPLERİ NE YAPABİLİR?
Kaskosu bulunmayan araç sahipleri sigorta şirketinden doğrudan tazminat alamaz. Ancak zarar gören vatandaşlar için hukuki yollar mevcuttur:
İdarenin hizmet kusuru (tam yargı davası): Sel felaketinin yaşandığı bölgede rögarların temizlenmemesi, dere yataklarının ıslah edilmemesi, altyapı yetersizliği veya yetkili kurumların (Belediye, İSKİ, Karayolları vb.) önleyici tedbirleri almaması nedeniyle hasar oluştuysa, kamu idaresine karşı "hizmet kusuru" gerekçesiyle idari yargıda Tam Yargı Davası açılabilir.
Kanıtların saklanması: Hukuki yola başvuracak kişilerin olay yeri fotoğraflarını, çekici ve servis faturalarını, tanık beyanlarını ve hasar tespit tutanaklarını eksiksiz saklaması gerekmektedir.