İçişleri Bakanlığı duyurdu: Rüşvet tutuklusu Kemal Çamliyurt görevden uzaklaştırıldı!
Ardahan’ın Damal Belediye Başkanı Kemal Çamliyurt, “rüşvet alma” suçu kapsamında tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı. Bakanlık, kararın Anayasa’nın 127’nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici tedbir olarak alındığını duyurdu.
Ardahan'ın Damal ilçesi Belediye Başkanı Kemal Çamliyurt, "rüşvet alma" suçu kapsamında tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.
RÜŞVET SUÇUNDAN TUTUKLANDI
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Damal Belediye Başkanı Kemal Çamliyurt'un, "rüşvet alma" suçu kapsamında Hanak Sulh Ceza Hakimliğinin 13 Ekim 2026 tarihli ve 2026/15 sayılı kararıyla tutuklandığı belirtildi.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA KARARI
Açıklamada, Çamliyurt'un tutuklanmasının ardından Anayasa'nın 127'nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.
NE OLMUŞTU?
10 Ekim'de Ardahan merkezli 6 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda, Damal Belediye Başkanı Kemal Çamliyurt'un da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı.
Hanak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince Ardahan merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.
Operasyonda, Damal Belediye Başkanı Kemal Çamliyurt'un da bulunduğu 10 kişi tutuklanmıştı.