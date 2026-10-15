İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Damal Belediye Başkanı Kemal Çamliyurt'un, "rüşvet alma" suçu kapsamında Hanak Sulh Ceza Hakimliğinin 13 Ekim 2026 tarihli ve 2026/15 sayılı kararıyla tutuklandığı belirtildi.

Damal Belediye Başkanı Kemal Çamliyurt, rüşvet alma suçlaması kapsamında tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırıldı. (Foto: Yapay zeka ile birleştirilmiştir.)

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA KARARI

Açıklamada, Çamliyurt'un tutuklanmasının ardından Anayasa'nın 127'nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.