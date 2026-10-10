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Damal Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt gözaltına alındı

Ardahan merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı rüşvet operasyonunda, Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt’un da aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

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Damal Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt gözaltına alındı

Rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Ardahan merkezli düzenlenen rüşvet operasyonunda, Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt gözaltına alındı.

6 İLDE OPERASYON
Hanak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince Ardahan merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINDA
Operasyonda, Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt ile 9 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin Ardahan İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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Damal Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt gözaltına alındı-2 Damal Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt gözaltına alındı-3 Damal Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt gözaltına alındı-4
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