Damal Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt gözaltına alındı
Ardahan merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı rüşvet operasyonunda, Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt’un da aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.
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Rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Ardahan merkezli düzenlenen rüşvet operasyonunda, Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt gözaltına alındı.
6 İLDE OPERASYON
Hanak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince Ardahan merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINDA
Operasyonda, Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt ile 9 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin Ardahan İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Güncel