Rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Ardahan merkezli düzenlenen rüşvet operasyonunda, Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt gözaltına alındı.

6 İLDE OPERASYON

Hanak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince Ardahan merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINDA

Operasyonda, Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt ile 9 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin Ardahan İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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