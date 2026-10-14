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Ankara-Samsun hızlı tren hattında çalışmalar hızlandı! Çorum demiryoluna bağlanacak, yolculuk 2,5 saate inecek

Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı’nda çalışmalar sürüyor. Delice-Çorum etabında fiziki ilerleme yüzde 40’ı aşarken hattın tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arasındaki seyahat süresinin 2,5 saate düşmesi, Çorum’un ise ilk kez demiryolu ağına bağlanması hedefleniyor.

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Ankara-Samsun hızlı tren hattında çalışmalar hızlandı! Çorum demiryoluna bağlanacak, yolculuk 2,5 saate inecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı'nın Delice-Çorum kesimindeki çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, Delice'den başlayarak Çorum ve Merzifon üzerinden Samsun'a ulaşacak 293 kilometrelik yeni hızlı tren hattının 120 kilometrelik Delice-Çorum kesiminde çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Delice-Çorum arasının temelini 14 Temmuz 2025'te attıklarını hatırlatan Uraloğlu, "3 bin on dört personel ve 850 makineyle gece gündüz çalışıyoruz. Bugün itibarıyla genel ilerlememiz yüzde 40'ı aştı." dedi.

Ankara ile Samsun arasındaki ulaşımı hızlandıracak proje, Karadeniz ve İç Anadolu arasındaki bağlantıyı güçlendirecek. (Fotoğraf: Takvim)Ankara ile Samsun arasındaki ulaşımı hızlandıracak proje, Karadeniz ve İç Anadolu arasındaki bağlantıyı güçlendirecek. (Fotoğraf: Takvim)

HIZLI TREN KARADENİZ'E UZANACAK

Uraloğlu, hattın devamındaki 66 kilometrelik Çorum-Merzifon ve 37 kilometrelik Merzifon-Havza kesimlerinin ihalelerinin gerçekleştirildiğini belirtti. Uraloğlu, Yer tesliminin ardından şantiye kurulumlarının yapılacağını ve çalışmalara başlanacağını kaydetti.

Bakan Uraloğlu (Fotoğraf: Takvim)Bakan Uraloğlu (Fotoğraf: Takvim)

Saatte 200 kilometre hıza uygun planlanan hattın tamamlanmasıyla Çorum'un ilk kez demiryolu ağına bağlanacağını belirten Uraloğlu, "Çorum-Ankara arası 1 saat 20 dakikaya düşecek. Hattın Samsun'a kadar tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arasındaki seyahat süresi ise 2,5 saat sürecek. Proje tamamlandığında yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşımayı öngörüyoruz." açıklamasında bulundu.

Yeni hatla birlikte Çorum'un demiryolu ulaşımına kavuşması ve bölgedeki ticari hareketliliğin artması bekleniyor. (Fotoğraf: Takvim)Yeni hatla birlikte Çorum'un demiryolu ulaşımına kavuşması ve bölgedeki ticari hareketliliğin artması bekleniyor. (Fotoğraf: Takvim)

Uraloğlu, hattın Karadeniz ile İç Anadolu ve Akdeniz arasında güçlü bir demiryolu bağlantısı oluşturacağını belirterek "Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı, Samsun Limanı ile Mersin Limanı arasındaki yük taşımacılığına da katkı sağlayacak." dedi.

Hızlı tren hattının tamamlanmasıyla Çorum'un ulusal demiryolu ağına entegrasyonunda yeni bir dönem başlayacak. (Fotoğraf: Takvim)Hızlı tren hattının tamamlanmasıyla Çorum'un ulusal demiryolu ağına entegrasyonunda yeni bir dönem başlayacak. (Fotoğraf: Takvim)

8 TÜNEL VE 19 KÖPRÜDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Çalışmalardaki son durumu aktaran Uraloğlu, "Kazı çalışmalarında yüzde 90 ilerleme sağladık. 8 tünelimizde çalışmalarımız sürerken 31 köprümüzün 19'unda da yapım çalışmalarına devam ediyoruz." dedi. Uraloğlu, aç-kapa yapıları, alt ve üst geçitler ile menfezlerde de çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

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