İran'dan Türkiye'ye uyuşturucu ve uyarıcı madde sevkiyatı yapacağı belirlenen şüphelilerin faaliyetleri mercek altına alındı. Takip sonucunda belirlenen adreslere, 12 Ekim'de Çankaya ve Etimesgut ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 2'si yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Operasyonda ele geçirilenler. (Fotoğraflar: DHA)

6 KİLO 660 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda 6 kilo 660 gram metamfetamin ve 1 litre 800 mililitre sıvı metamfetamin bulundu. Ayrıca uyuşturucu maddelerin üretimi ve paketlenmesinde kullanıldığı belirtilen çeşitli materyaller ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve materyaller incelemeye alınırken şüphelilerin bağlantıları ile uyuşturucu sevkiyatının güzergahına yönelik soruşturmanın çok yönlü sürdüğü belirtildi.

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