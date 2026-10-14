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İran'dan Türkiye'ye uyuşturucu sevkiyatına Ankara'da operasyon: 6,6 kilo metamfetamin ele geçirildi

Ankara’da İran’dan Türkiye’ye uyuşturucu sevkiyatı yapacağı belirlenen şüphelilere yönelik 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenlendi. Çankaya ve Etimesgut’taki eş zamanlı baskınlarda 2’si yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alınırken 6 kilo 660 gram metamfetamin ve 1 litre 800 mililitre sıvı metamfetamin ele geçirildi.

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İran'dan Türkiye'ye uyuşturucu sevkiyatına Ankara'da operasyon: 6,6 kilo metamfetamin ele geçirildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapay zeka destekli analiz sistemleriyle tespit edilen şüpheliler, 3 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alındı.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ SİSTEMLERLE TESPİT EDİLDİLER

İran'dan Türkiye'ye uyuşturucu ve uyarıcı madde sevkiyatı yapacağı belirlenen şüphelilerin faaliyetleri mercek altına alındı. Takip sonucunda belirlenen adreslere, 12 Ekim'de Çankaya ve Etimesgut ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 2'si yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Operasyonda ele geçirilenler. (Fotoğraflar: DHA)Operasyonda ele geçirilenler. (Fotoğraflar: DHA)

6 KİLO 660 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda 6 kilo 660 gram metamfetamin ve 1 litre 800 mililitre sıvı metamfetamin bulundu. Ayrıca uyuşturucu maddelerin üretimi ve paketlenmesinde kullanıldığı belirtilen çeşitli materyaller ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve materyaller incelemeye alınırken şüphelilerin bağlantıları ile uyuşturucu sevkiyatının güzergahına yönelik soruşturmanın çok yönlü sürdüğü belirtildi.

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İran'dan Türkiye'ye uyuşturucu sevkiyatına Ankara'da operasyon: 6,6 kilo metamfetamin ele geçirildi-3 İran'dan Türkiye'ye uyuşturucu sevkiyatına Ankara'da operasyon: 6,6 kilo metamfetamin ele geçirildi-4 İran'dan Türkiye'ye uyuşturucu sevkiyatına Ankara'da operasyon: 6,6 kilo metamfetamin ele geçirildi-5

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