İstanbul'un Çatalca ilçesi açıklarında fırtına nedeniyle çekme halatı kopan Liberya bayraklı ticari gemi, sürüklenerek Çilingöz Tabiat Parkı sahilinde karaya oturdu. Geçtiğimiz günlerde Rusya'da vurulduğu öğrenilen ve içerisinde mürettebat bulunmayan "GRACE ROMAVICTOR" isimli geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

RUSYA'DA VURULAN GEMİ İĞNEADA'YA ÇEKİLİYORDU

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Rusya'da vurulan Liberya bayraklı "GRACE ROMAVICTOR" isimli ticari geminin güvenli bir bölgeye götürülmesi için harekete geçildi.

İçerisinde mürettebat bulunmadığı öğrenilen gemi, 12 Ekim'de Kamerun bayraklı "ATHLETIC" isimli römorkör tarafından İğneada Limanı'na çekilmek üzere yola çıkarıldı.

FIRTINADA HALATI KOPTU

Çatalca açıklarına gelindiği sırada etkili olan fırtına ve dev dalgalar nedeniyle geminin çekme halatı koptu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken römorkörün kaptanı, Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) ile iletişime geçerek İğneada Limanı'na sığınacağını bildirdi.

Halatın kopmasının ardından kontrolsüz şekilde sürüklenen "GRACE ROMAVICTOR", Çilingöz Tabiat Parkı sahiline yakın bir noktada karaya oturdu.

SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Saat 13.33'te yapılan ihbar üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Ekipler, karaya oturan geminin çevresinde ve deniz yüzeyinde incelemelerde bulundu.

YAKIT SIZINTISINA RASTLANMADI

Yapılan kontrollerde gemiden herhangi bir yakıt sızıntısı olmadığı ve denizde çevre kirliliğine rastlanmadığı belirlendi.

Geminin tamamen boş olduğu ve içerisinde mürettebat bulunmadığı öğrenildi.

GEMİYİ KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

İstanbul Bölge Liman Başkanlığı ekipleri, Çilingöz Tabiat Parkı sahilinde karaya oturan geminin kurtarılması ve bulunduğu bölgeden kaldırılması için çalışma başlattı.

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