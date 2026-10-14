Sahil Güvenlik, Kaş açıklarında yaralanan mürettebatı tahliye etti
Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarında seyreden ticari gemide yaralanan bir mürettebat, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi. Kıyıdan yaklaşık 128 kilometre açıkta gemiden alınan yaralı, Kaş Limanı’nda bilinci açık şekilde sağlık ekiplerine teslim edildi.
Giriş Tarihi:
İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Kaş açıklarında seyir halindeki ticari gemide bir mürettebatın yaralandığı bilgisinin alınması üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık personeli ile TCSG-20 ve TCSG-911 isimli iki Sahil Güvenlik botu sevk edildi.
128 KİLOMETRE AÇIKTA GEMİDEN ALINDI
Kaş'ın 69 deniz mili, yaklaşık 128 kilometre açığında bulunan gemiye ulaşan ekipler, yaralı mürettebatı emniyetli şekilde Sahil Güvenlik botuna aldı.
Kaş Limanı'na getirilen yaralı, bilinci açık şekilde 112 Acil Sağlık ambulansı personeline teslim edildi.
Bakanlık, tahliye çalışmalarını titizlikle yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 112 Acil Sağlık personelini tebrik etti.
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel