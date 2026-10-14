Sahil Güvenlik, Kaş açıklarında yaralanan mürettebatı tahliye etti

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Kaş açıklarında seyir halindeki ticari gemide bir mürettebatın yaralandığı bilgisinin alınması üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık personeli ile TCSG-20 ve TCSG-911 isimli iki Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

128 KİLOMETRE AÇIKTA GEMİDEN ALINDI

Kaş'ın 69 deniz mili, yaklaşık 128 kilometre açığında bulunan gemiye ulaşan ekipler, yaralı mürettebatı emniyetli şekilde Sahil Güvenlik botuna aldı.

Kaş Limanı'na getirilen yaralı, bilinci açık şekilde 112 Acil Sağlık ambulansı personeline teslim edildi.

Bakanlık, tahliye çalışmalarını titizlikle yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 112 Acil Sağlık personelini tebrik etti.

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