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İranlı yolcuların valizinden çıkanlar şoke etti: 1 kilo 222 gram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Havalimanı'na İran'dan gelen iki şüphelinin valizlerinde yapılan aramada, kıyafetlerin arasına gizlenmiş çikolata görünümlü paketler içerisinde 1 kilo 222 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

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İranlı yolcuların valizinden çıkanlar şoke etti: 1 kilo 222 gram uyuşturucu ele geçirildi

İran'dan İstanbul Havalimanı'na gelen 2 İran uyruklu yolcu şüpheli hareketleri nedeniyle polis tarafından takibe alındı. İranlı yolcuların valizlerinde yapılan aramalarda çikolatayla kaplanmış 1 kilo 222 gram uyuşturucu ele geçirildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

PAKET İÇERİSİNDE ÇİKOLATAYLA KAPLANMIŞ UYUŞTURUCU TESPİT EDİLDİ

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Risk analiz ve profil çalışmaları kapsamında İran'dan İstanbul Havalimanı'na gelen E.A (34) ve D.K (25) adlı yolcuların hareketleri polisin dikkatini çekti.

İranlı yolcuların valizlerinde çikolatayla kaplanmış 1 kilo 222 gram uyuşturucu ele geçirildi. (Foto: DHA)İranlı yolcuların valizlerinde çikolatayla kaplanmış 1 kilo 222 gram uyuşturucu ele geçirildi. (Foto: DHA)

Polis tarafından terminalde yakın takibe alınan 2 İranlı yolcunun havalimanında ayrı ayrı hareket ettikleri tespit edildi. Şüpheliler taksiye binmek için havalimanından ayrılmak üzereyken polis ekipleri tarafından durduruldu.

Polis ekipleri paket içerisinde çikolatayla kaplanmış uyuşturucu tespit etti. (Foto: DHA)Polis ekipleri paket içerisinde çikolatayla kaplanmış uyuşturucu tespit etti. (Foto: DHA)

TOPLAM 1 KİLO 222 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

İki yolcunun üst ve bagajlarında yapılan aramalarda kıyafetlerin arasına gizlenmiş çikolata görünümlü paketler bulundu. Polis ekipleri paket içerisinde çikolatayla kaplanmış uyuşturucu tespit etti. Valizlerde yapılan aramalarda toplam 1 kilo 222 gram uyuşturucu ele geçirildi.

E.A (34) ve D.K (25) tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Foto: DHA)E.A (34) ve D.K (25) tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Foto: DHA)

1'İ KADIN 2 KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın, diğeri erkek 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İranlı yolcuların valizinden çıkanlar şoke etti: 1 kilo 222 gram uyuşturucu ele geçirildi-5 İranlı yolcuların valizinden çıkanlar şoke etti: 1 kilo 222 gram uyuşturucu ele geçirildi-6 İranlı yolcuların valizinden çıkanlar şoke etti: 1 kilo 222 gram uyuşturucu ele geçirildi-7
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