İran'dan İstanbul Havalimanı'na gelen 2 İran uyruklu yolcu şüpheli hareketleri nedeniyle polis tarafından takibe alındı. İranlı yolcuların valizlerinde yapılan aramalarda çikolatayla kaplanmış 1 kilo 222 gram uyuşturucu ele geçirildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. PAKET İÇERİSİNDE ÇİKOLATAYLA KAPLANMIŞ UYUŞTURUCU TESPİT EDİLDİ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Risk analiz ve profil çalışmaları kapsamında İran'dan İstanbul Havalimanı'na gelen E.A (34) ve D.K (25) adlı yolcuların hareketleri polisin dikkatini çekti.

İranlı yolcuların valizlerinde çikolatayla kaplanmış 1 kilo 222 gram uyuşturucu ele geçirildi. (Foto: DHA) Polis tarafından terminalde yakın takibe alınan 2 İranlı yolcunun havalimanında ayrı ayrı hareket ettikleri tespit edildi. Şüpheliler taksiye binmek için havalimanından ayrılmak üzereyken polis ekipleri tarafından durduruldu.