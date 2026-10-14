Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum , CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakanlıkta gerçekleşen kabule ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "Bugün İzmir'imiz için verimli bir görüşme yaptık. AK Parti Genel Sekreterimiz Eyyüp Kadir İnan ve İzmir Milletvekillerimiz ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay, il başkanımız ve ilçe belediye başkanlarımızla bir araya geldik."