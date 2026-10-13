Cemil Tugay'ın katıldığı toplantıda İzmir'in 30 ilçesine ilişkin öncelikler ve yerel yönetim yol haritası ele alındı. (Foto: Sosyal medya)

"İZMİR İÇİN GÜÇLÜ BİR İRADEYLE ÇALIŞACAĞIZ"

Bilal Saygılı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Dr. Cemil Tugay'ın katılımlarıyla, 30 ilçemizin Meclis Grup Başkanvekilleri Toplantısı'nı gerçekleştirdik. İzmir'imizin bugünü ve yarını için yerel yönetimlerde ortaya koyacağımız yol haritasını, ilçelerimizin önceliklerini ve hemşehrilerimizin beklentilerini değerlendirdik. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; eser ve hizmet siyasetimizin gücünü Büyükşehir'den 30 ilçemize kadar İzmir'imizin her köşesine taşıyacak, şehrimiz için güçlü bir irade ve ortak bir hedefle çalışacağız.