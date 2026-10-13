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İzmir’de siyasi trafik hızlandı: Cemil Tugay’ın AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde 30 ilçe için ortak hedef masaya yatırıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Tugay'ın, 30 ilçenin meclis grup başkanvekilleri, ilçe başkanları ve il yönetimiyle üç ayrı toplantı yaptığı öğrenildi. Ziyaret sonrası açıklama yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir'in 30 ilçesi için ortak hizmet ve çalışma vurgusu yaptı.

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İzmir’de siyasi trafik hızlandı: Cemil Tugay’ın AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde 30 ilçe için ortak hedef masaya yatırıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette Tugay'ın, 30 ilçenin meclis grup başkanvekillerinin yanı sıra ilçe başkanları ve il yönetim kurulu üyeleriyle üç ayrı toplantı yaptığı öğrenildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti İzmir İl Başkanlığına ziyarette bulundu. Tugay'ı il binasının girişinde AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve il yöneticileri karşıladı.

Cemil Tugay'ı AK Parti İzmir İl Başkanlığı ziyaretinde İl Başkanı Bilal Saygılı ve parti yöneticileri karşıladı. (Foto: Sosyal medya)Cemil Tugay'ı AK Parti İzmir İl Başkanlığı ziyaretinde İl Başkanı Bilal Saygılı ve parti yöneticileri karşıladı. (Foto: Sosyal medya)

SAYGILI'DAN ZİYARET SONRASI DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaretin ardından AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Saygılı paylaşımında, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Dr. Cemil Tugay'ın İl Başkanlığımıza gerçekleştirdiği ziyarette artık kendisinin de bir parçası olduğu Büyük AK Parti ailesinin çatısı altında ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Burası, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde millet için siyaset yapanların, İzmir'e hizmet sevdası taşıyanların yuvasıdır! Evinize hoş geldiniz Cemil Tugay Başkanım… Şimdi İzmir için omuz omuza çalışma; eser, hizmet ve icraat siyasetimizi şehrimizin dört bir yanında büyütme vakti" ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'nın sosyal medya paylaşımı (Foto: Sosyal medya)AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'nın sosyal medya paylaşımı (Foto: Sosyal medya)

İZMİR'İN 30 İLÇESİ İÇİN ORTAK HEDEF MESAJI

Saygılı, açıklamasının devamında Tugay'ın katılımıyla 30 ilçenin Meclis Grup Başkanvekilleri Toplantısı'nın gerçekleştirildiğini belirtti.

Toplantıda İzmir'in bugünü ve yarınına ilişkin yerel yönetimlerde izlenecek yol haritası, ilçelerin öncelikleri ve vatandaşların beklentilerinin ele alındığını ifade eden Saygılı, Büyükşehir'den 30 ilçeye kadar hizmet odaklı bir çalışma yürütüleceğini vurguladı.

Cemil Tugay'ın katıldığı toplantıda İzmir'in 30 ilçesine ilişkin öncelikler ve yerel yönetim yol haritası ele alındı. (Foto: Sosyal medya)Cemil Tugay'ın katıldığı toplantıda İzmir'in 30 ilçesine ilişkin öncelikler ve yerel yönetim yol haritası ele alındı. (Foto: Sosyal medya)

"İZMİR İÇİN GÜÇLÜ BİR İRADEYLE ÇALIŞACAĞIZ"

Bilal Saygılı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Dr. Cemil Tugay'ın katılımlarıyla, 30 ilçemizin Meclis Grup Başkanvekilleri Toplantısı'nı gerçekleştirdik. İzmir'imizin bugünü ve yarını için yerel yönetimlerde ortaya koyacağımız yol haritasını, ilçelerimizin önceliklerini ve hemşehrilerimizin beklentilerini değerlendirdik. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; eser ve hizmet siyasetimizin gücünü Büyükşehir'den 30 ilçemize kadar İzmir'imizin her köşesine taşıyacak, şehrimiz için güçlü bir irade ve ortak bir hedefle çalışacağız.

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