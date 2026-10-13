Başkan Recep Tayyip Erdoğan, göreve başlaması dolayısıyla Kosova'nın yeni Cumhurbaşkanı Justina Shiroka Pula'yı tebrik ederek, görevinde başarılar diledi. Kosova Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Shiroka Pula, görevine başlaması dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan tebrik mektubu aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (Foto: İHA) Erdoğan, mektubunda, Türk halkı ve şahsı adına Shiroka Pula'ya en içten tebriklerini iletti ve iki ülke arasındaki çok katmanlı iş birliğinin gelecek dönemde de gelişmeye devam edeceğine inandığını belirtti.