Başkan Erdoğan, 5 ülkenin büyükelçisinden güven mektuplarını kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan, Mali, Hollanda, El Salvador ve Nijerya'nın Ankara büyükelçilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Beş büyükelçi, kabulde Başkan Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Büyükelçisi Rudra Gaurav Shresth, Mali Büyükelçisi Oumarou Maiga, Hollanda Büyükelçisi Alle Dorhout, El Salvador Büyükelçisi Eduardo Alfonso G. Grande ve Nijerya Büyükelçisi Saidu Usman Nasamu Dakingari'yi kabul etti.
CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE GÜVEN MEKTUBU TÖRENİ
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabulde beş büyükelçi, güven mektuplarını Başkan Erdoğan'a takdim etti.
BAŞKAN ERDOĞAN BÜYÜKELÇİLERLE HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ
Güven mektuplarının sunulmasının ardından büyükelçiler, aileleri ve bazı büyükelçilik mensupları Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Erdoğan, daha sonra beş büyükelçiyi ayrı ayrı kabul etti.
Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel