Başkan Erdoğan, 5 ülkenin büyükelçisinden güven mektuplarını kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , Hindistan Büyükelçisi Rudra Gaurav Shresth, Mali Büyükelçisi Oumarou Maiga, Hollanda Büyükelçisi Alle Dorhout, El Salvador Büyükelçisi Eduardo Alfonso G. Grande ve Nijerya Büyükelçisi Saidu Usman Nasamu Dakingari'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabulde beş büyükelçi, güven mektuplarını Başkan Erdoğan'a takdim etti.

Başkan Erdoğan, Hindistan, Mali, Hollanda, El Salvador ve Nijerya büyükelçileriyle bir araya geldi. (Fotoğraf: AA)

BAŞKAN ERDOĞAN BÜYÜKELÇİLERLE HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Güven mektuplarının sunulmasının ardından büyükelçiler, aileleri ve bazı büyükelçilik mensupları Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Erdoğan, daha sonra beş büyükelçiyi ayrı ayrı kabul etti.

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Recep Tayyip Erdoğan

Güven Mektubu