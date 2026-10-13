Manisa'da 11 kişinin öldüğü otobüs faciasında yeni görüntüler! Yolcuların son molası kamerada
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı tur otobüsü faciasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Kazadan yaklaşık 2 saat önce Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki dinlenme tesisinde mola veren yolcuların kahvaltı yaptıkları ve yeniden otobüse bindikleri anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Şoför değişiminin de Susurluk'ta yapıldığı öğrenilirken, otobüsün faciadan yaklaşık 1,5 saat önce tesisten ayrıldığı belirlendi.
Manisa'da 11 kişinin yaşamını yitirdiği tur otobüsü kazasının öncesine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bursa'dan Denizli'deki kaplıcalara gitmek üzere yola çıkan yolcuların, Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki dinlenme tesisinde verdikleri mola sırasında kaydedilen görüntüleri, facia öncesindeki son anlarını gözler önüne serdi.
FACİADAN ÖNCEKİ SON MOLA KAMERADA
Tur otobüsünün 11 Ekim'de saat 08.47'de Susurluk ilçesindeki Bandırma Caddesi üzerinde bulunan bir dinlenme tesisine geldiği belirlendi.
Güvenlik kamerası görüntülerinde, 16 AED 124 plakalı otobüsün yolcularını bıraktıktan sonra benzinliğe park edildiği görüldü.
Kahvaltı yapmak için dinlenme tesisine giren yolcuların kazadan önceki son görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.
ŞOFÖR YOLCULARLA SOHBET ETTİ
Yolcular kahvaltı yaparken otobüsün saat 08.52'de sürücü tarafından dinlenme tesisinin önüne getirildiği görüldü.
Otobüsten inen şoförün, bekleyen 2 yolcunun yanına giderek bir süre sohbet ettiği, ardından dinlenme tesisine girdiği anlar da kameralara yansıdı.
Saat 09.22'de yeniden otobüse binen sürücünün aracı harekete hazır hale getirdiği, kahvaltılarını tamamlayan yolcuların ise gruplar halinde tesisten çıkarak otobüse yöneldiği görüldü.
SAAT 09.31'DE HAREKET ETTİLER
Güvenlik kamerası kayıtlarına göre tüm yolcuların otobüse binmesinin ardından araç saat 09.31'de dinlenme tesisinden ayrıldı.
Yolcuların kahvaltı yaptığı ve yeniden otobüse bindiği anların kaydedildiği görüntüler, 11 kişinin hayatını kaybettiği kazadan yaklaşık 1,5 saat öncesine ait.
SUSURLUK'TA ŞOFÖR DEĞİŞİMİ YAPILDI
Öte yandan tur otobüsünü Bursa'dan Susurluk'a kadar yedek şoför Metin Y.'nin (62) kullandığı öğrenildi.
Susurluk'taki molanın ardından direksiyona geçen kişinin ise kazadan sonra tutuklanan Mehmet Ahular (63) olduğu belirtildi.
SAPAĞI KAÇIRDI, GERİ MANEVRA YAPTI
Feci kaza, 11 Ekim'de saat 11.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde meydana geldi.
Bursa'dan aldığı yolcuları Denizli'deki kaplıcalara götüren Mehmet Ahular yönetimindeki 16 AED 124 plakalı tur otobüsü, Akhisar gişelerinden çıkacağı sapağı kaçırdı.
Şoför Ahular'ın durarak geri manevra yaptığı sırada, arkadan gelen Hasan Karakaya'nın (64) kullandığı kereste yüklü 78 YE 166 plakalı TIR, otobüse çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da refüje devrildi. Kazada 11 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve kurtarma ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri morga götürüldü.
ÇARPIŞMA ANI DA KAMERAYA YANSIDI
Kazaya ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, sapağı kaçıran otobüsün geri manevra yaptığı sırada arkadan gelen TIR'ın çarpması ve iki aracın devrilmesi yer aldı.
2 ŞOFÖR TUTUKLANDI
Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında otobüs şoförü Mehmet Ahular, yedek şoför Metin Y. ve TIR şoförü Hasan Karakaya gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Akhisar Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Mehmet Ahular ile Hasan Karakaya, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yedek şoför Metin Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
10 KİŞİ BURSA'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Kazada hayatını kaybeden 11 kişinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edildi.
Hayatını kaybedenlerden 10'u Bursa'da toprağa verilirken, 1 kişinin cenazesi ise Konya'ya gönderildi.