Susurluk'taki molanın ardından direksiyona geçen kişinin ise kazadan sonra tutuklanan Mehmet Ahular (63) olduğu belirtildi.

Öte yandan tur otobüsünü Bursa'dan Susurluk'a kadar yedek şoför Metin Y.'nin (62) kullandığı öğrenildi.

Yolcuların kahvaltı yaptığı ve yeniden otobüse bindiği anların kaydedildiği görüntüler, 11 kişinin hayatını kaybettiği kazadan yaklaşık 1,5 saat öncesine ait.

Güvenlik kamerası kayıtlarına göre tüm yolcuların otobüse binmesinin ardından araç saat 09.31'de dinlenme tesisinden ayrıldı.

Yolcuların son kahvaltısı kameraya yansıdı. (Foto: DHA)

SAPAĞI KAÇIRDI, GERİ MANEVRA YAPTI

Feci kaza, 11 Ekim'de saat 11.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde meydana geldi.

Bursa'dan aldığı yolcuları Denizli'deki kaplıcalara götüren Mehmet Ahular yönetimindeki 16 AED 124 plakalı tur otobüsü, Akhisar gişelerinden çıkacağı sapağı kaçırdı.

Şoför Ahular'ın durarak geri manevra yaptığı sırada, arkadan gelen Hasan Karakaya'nın (64) kullandığı kereste yüklü 78 YE 166 plakalı TIR, otobüse çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da refüje devrildi. Kazada 11 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve kurtarma ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri morga götürüldü.

ÇARPIŞMA ANI DA KAMERAYA YANSIDI

Kazaya ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, sapağı kaçıran otobüsün geri manevra yaptığı sırada arkadan gelen TIR'ın çarpması ve iki aracın devrilmesi yer aldı.