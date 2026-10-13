İstanbul'da trafik yoğunluğu %85'e dayandı! İşte kilitlenen hatlar ve en hızlı kaçış güzergâhları
İstanbul'da öğleden sonra etkisini artıran sağanak yağış ve futbol karşılaşması öncesi oluşan araç trafiği, mesai bitimiyle birlikte kenti felç etti. İBB verilerine göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 80'e fırlarken, kaza ve araç arızaları ana arterlerde aksamalara yol açtı. AKOM ise Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava için kritik uyarılarda bulundu.
İstanbul'da mesai çıkış saatlerinin gelmesi ve bastıran yağışla birlikte trafik adeta felç oldu. İBB Ulaşım Yönetim Merkezi (UYM) verilerine göre kent genelindeki trafik yoğunluğu %85 seviyesine çıktı. Köprü yaklaşımları, TEM ve E-5 karayolunda araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.
REKOR DÜZEYDE YOĞUNLUK: %85
Akşam saat 17.15 itibarıyla güncellenen İBB UYM verilerine göre; yağışın artması, Galatasaray - Barcelona maçı hareketliliği, kazalar ve araç arızalarının üst üste gelmesiyle kentin her iki yakasında da ulaşım kilitlendi. Haritanın neredeyse tamamı kırmızı ve siyah renk koduna büründü.
Maç sebebiyle, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park çevresi ve ana arterlerde devam eden yoğunluk, akşam yağmuru ve maç trafiği nedeniyle kritik noktalarda düğümlendi. Elde edilen anlık yoğunluk verilerine göre tıkalı hatlar ve kaçış rotaları şu şekilde:
EN YOĞUN VE KİLİTLİ GÜZERGÂHLAR
TEM Maslak - Seyrantepe Aksı:
- RAMS Park çevresindeki stat bağlantı yolları ve Seyrantepe kavşağı durma noktasında.
- TEM Mahmutbey - İkitelli - Masko yönü araç arızası nedeniyle sağ şeritten tıkalı.
E-5 (D-100) Kara yolu:
- Mecidiyeköy Mahallesi - Çağlayan - Okmeydanı hattı iki yönlü kilit.
- Aksaray Haseki - Çapa yönünde sol şeridi kapatan kaza nedeniyle sur içi ve Vatan Caddesi katılımları yoğun.
- Cevizlibağ - Bakırköy - Avcılar istikametinde ağır akış sürüyor.
Köprü Katılımları:
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Beşiktaş-Zincirlikuyu katılımları kilit.
- Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde TEM Etiler ve Maslak katılımlarında uzun kuyruklar mevcut.
ALTERNATİF VE KAÇIŞ GÜZERGÂHLARI
M2 Yenikapı - Hacıosman Metro Hattı (En hızlı alternatif):
Maç veya Maslak-Sarıyer yönüne gidecek sürücüler için kara yoluna çıkmak yerine araçları Mecidiyeköy Mahallesi, Gayrettepe veya Levent kapalı otoparklarına bırakıp M2 Metrosu ve Seyrantepe Tüneli/Raylı Sistem aktarmasını kullanmak en az 45-60 dakika tasarruf sağlıyor.
Sahil Yolları (E-5 ve TEM'e Alternatif):
- Avrupa Yakası: Bakırköy - Zeytinburnu - Eminönü sahil yolu, E-5'e kıyasla dur-kalk akışı daha rahat ilerleyen hat durumunda.
- Anadolu Yakası: Üsküdar - Beylerbeyi - Çengelköy sahil hattı, TEM ve D-100 bağlantılarına göre daha açık.
Kuzey Marmara Otoyolu (KMO):
Köprü geçişlerinde FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kilitlendiği için Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu bağlantıları transit geçiş yapacaklar için en açık alternatif.