Akşam saat 17.15 itibarıyla güncellenen İBB UYM verilerine göre; yağışın artması, Galatasaray - Barcelona maçı hareketliliği, kazalar ve araç arızalarının üst üste gelmesiyle kentin her iki yakasında da ulaşım kilitlendi. Haritanın neredeyse tamamı kırmızı ve siyah renk koduna büründü.

İstanbul 'da mesai çıkış saatlerinin gelmesi ve bastıran yağışla birlikte trafik adeta felç oldu. İBB Ulaşım Yönetim Merkezi (UYM) verilerine göre kent genelindeki trafik yoğunluğu %85 seviyesine çıktı. Köprü yaklaşımları, TEM ve E-5 karayolunda araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

EN YOĞUN VE KİLİTLİ GÜZERGÂHLAR

Maç sebebiyle, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park çevresi ve ana arterlerde devam eden yoğunluk, akşam yağmuru ve maç trafiği nedeniyle kritik noktalarda düğümlendi. Elde edilen anlık yoğunluk verilerine göre tıkalı hatlar ve kaçış rotaları şu şekilde:

ALTERNATİF VE KAÇIŞ GÜZERGÂHLARI

M2 Yenikapı - Hacıosman Metro Hattı (En hızlı alternatif):

Maç veya Maslak-Sarıyer yönüne gidecek sürücüler için kara yoluna çıkmak yerine araçları Mecidiyeköy Mahallesi, Gayrettepe veya Levent kapalı otoparklarına bırakıp M2 Metrosu ve Seyrantepe Tüneli/Raylı Sistem aktarmasını kullanmak en az 45-60 dakika tasarruf sağlıyor.

Sahil Yolları (E-5 ve TEM'e Alternatif):

Avrupa Yakası: Bakırköy - Zeytinburnu - Eminönü sahil yolu, E-5'e kıyasla dur-kalk akışı daha rahat ilerleyen hat durumunda.

Bakırköy - Zeytinburnu - Eminönü sahil yolu, E-5'e kıyasla dur-kalk akışı daha rahat ilerleyen hat durumunda. Anadolu Yakası: Üsküdar - Beylerbeyi - Çengelköy sahil hattı, TEM ve D-100 bağlantılarına göre daha açık.

Kuzey Marmara Otoyolu (KMO):

Köprü geçişlerinde FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kilitlendiği için Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu bağlantıları transit geçiş yapacaklar için en açık alternatif.

Trafik

İstanbul