Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde başkan vekili Gülşah Yıldırım Genç oldu
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanıp görevinden uzaklaştırılmasının ardından Büyükşehir Belediye Meclisi yeni başkan vekilini seçmek üzere toplandı. Tek adayla gidilen ve 3 tur süren oylama sonucunda 47 oy alan CHP'li meclis üyesi Gülşah Yıldırım Genç, Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili oldu.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanıp görevinden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde CHP'li meclis üyesi Gülşah Yıldırım Genç, başkan vekili oldu.
Büyükşehir Belediye Meclisi, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Vahap Seçer'in görevinden uzaklaştırılması üzerine başkan vekili seçimi için toplandı.
Belediye meclisinde 73 üyenin oy kullandığı tek adaylı seçimin ilk turunda CHP'li Gülşah Yıldırım Genç, 47 oy aldı. 24 oy boş çıkarken 2 oy ise geçersiz sayıldı.
İkinci turda da CHP'li Genç 47 oy aldı. 24 oy boş çıkarken 2 oy ise geçersiz kabul edildi.
Üçüncü turda da 47 oy alan CHP'li Genç, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili seçildi.
Gülşah Yıldırım Genç kimdir?
Gülşah Yıldırım Genç, 1988 yılında Mersin'in Silifke ilçesinde dünyaya gelmiştir.
2026 yılı itibarıyla 37-38 yaşlarındadır.
Gülşah Yıldırım Genç'in mesleği kimya mühendisliğidir.
Parti teşkilatlarında ve yerel yönetimlerde çeşitli görevlerde bulunan Genç, Silifke Belediye Meclisi ve Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliğiyle tanınmaktadır.