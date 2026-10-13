Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı uluslararası basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Resulayn bölgesindeki bazı köylerde yaşayanların evlerine dönüşünü engellediği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

DMM, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, TSK'nın bölge sakinlerinin dönüşünü engellemeye yönelik herhangi bir uygulamasının bulunmadığını bildirdi.

DMM'DEN İDDİALARA NET YALANLAMA

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, bazı uluslararası basın kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında yer alan, "Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye-Resulayn'da bulunan bazı köylerin sakinlerinin evlerine dönüşünü engelliyor" iddiasının gerçek olmadığı vurgulandı.