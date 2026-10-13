TSK’nin Resulayn’da köylülerin evlerine dönüşünü engellediği iddiasına DMM’den yalanlama: Gerçeği yansıtmıyor
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’nin Resulayn bölgesindeki bazı köylerde yaşayanların evlerine dönüşünü engellediği iddiasını yalanladı. DMM, TSK’nın dönüşleri engellemeye yönelik herhangi bir uygulamasının bulunmadığını bildirdi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı uluslararası basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Resulayn bölgesindeki bazı köylerde yaşayanların evlerine dönüşünü engellediği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.
DMM, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, TSK'nın bölge sakinlerinin dönüşünü engellemeye yönelik herhangi bir uygulamasının bulunmadığını bildirdi.
DMM'DEN İDDİALARA NET YALANLAMA
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, bazı uluslararası basın kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında yer alan, "Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye-Resulayn'da bulunan bazı köylerin sakinlerinin evlerine dönüşünü engelliyor" iddiasının gerçek olmadığı vurgulandı.
Açıklamada, söz konusu bölgelere dönmek isteyen ailelerin durumunun yakından takip edildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"TSK'NIN DÖNÜŞLERİ ENGELLEDİĞİ YÖNÜNDE BİR UYGULAMA YOK"
"Söz konusu alanlara dönmek isteyen ailelerin durumu, SDG'nin entegrasyon süreci kapsamında, Suriye'deki ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde takip edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu dönüşleri engellediği yönünde herhangi bir uygulama söz konusu değildir."
"TÜRKİYE'Yİ HEDEF GÖSTEREN YAYINLARA İTİBAR EDİLMEMELİ"
DMM açıklamasında, sürecin çarpıtılarak Türkiye'nin hedef gösterilmeye çalışıldığına da dikkat çekildi.
Açıklamanın devamında, "Süreci çarpıtarak Türkiye'yi hedef göstermeye çalışan, maksatlı ve dayanaksız yayınlara itibar edilmemesi, konuya ilişkin bilgilerin yalnızca resmi makamların açıklamalarından takip edilmesi önemle rica olunur." denildi.