Eylül ayında havalimanları yük trafiği 529 bin 850 tona ulaştı.



Bakan Uraloğlu ayrıca, Eylül ayında havalimanları yük trafiğinin iç hatlarda 97 bin 484 ton, dış hatlarda 432 bin 366 ton olmak üzere toplam 529 bin 850 tona ulaştığını kaydetti. Uraloğlu, "Eylül ayında kargo, posta ve bagajdan oluşan yük trafiğimiz 529 bin 850 tona ulaştı." ifadelerini kullandı. 9 AYDA HAVA YOLU İLE SEYAHAT EDEN YOLCU SAYISI 193 MİLYONU GEÇTİ



Uraloğlu, Ocak-Eylül döneminde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 757 bin 441, dış hatlarda 706 bin 574 olduğunu, böylece üst geçişler ile birlikte toplam uçak trafiğinin 1 milyon 854 bin 502'ye ulaştığını kaydetti. Uraloğlu, geçen yılın aynı dönemine göre iç hat uçak trafiğinde yüzde 1,1 artış gerçekleştiğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, 9 ayda toplam uçak trafiğinin 1 milyon 854 bin 502’ye ulaştığını kaydetti.



Türkiye geneli havalimanlarında iç hat yolcu trafiğinin 81 milyon 709 bin 700, dış hat yolcu trafiğinin ise 111 milyon 369 bin 604 olduğunu belirten Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 193 milyon 156 bin 231 yolcuya hizmet verildi. Böylece yılın ilk 9 ayında Türkiye nüfusunun 2 katından fazla yolcuya hizmet verdik. 2025 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında iç hat yolcu trafiğinde yüzde 6,7, dış hat yolcu trafiğinde yüzde 0,5 ve direkt transit dâhil toplam yolcu trafiğinde yüzde 2,9 artış oldu."



Uraloğlu ayrıca, "9 ayda havalimanları yük trafiği iç hatlarda 751 bin 779 ton, dış hatlarda 3 milyon 373 bin 40 ton olmak üzere toplam 4 milyon 124 bin 819 tona ulaştı. Geçen yılın Ocak-Eylül dönemi ile kıyaslandığında iç hat yük trafiği yüzde 5,6, dış hat yük trafiği yüzde 1,7, toplam yük trafiği yüzde 2,4 arttı." dedi.



İSTANBUL HAVALİMANI 64 MİLYON 502 BİN 869 YOLCUYA HİZMET VERDİ



Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda Eylül ayında uçak trafiğinin iç hatlarda 10 bin 931, dış hatlarda 38 bin 135 olmak üzere toplam 49 bin 66'ya ulaştığını ifade etti. Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda 1 milyon 631 bin 70, dış hatlarda 6 milyon 222 bin 834 olmak üzere toplam 7 milyon 853 bin 904 yolcuya hizmet verildiğini kaydetti.

İstanbul Havalimanı'nda Ocak-Eylül arasında toplam 64 milyon 502 bin 869 yolcu trafiği gerçekleşti.



Ocak-Eylül döneminde ise İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda 93 bin 677, dış hatlarda 320 bin 876 olmak üzere toplam 414 bin 553 uçak trafiği gerçekleştiğini anlatan Uraloğlu, "İç hatlarda 13 milyon 565 bin 722, dış hatlarda 50 milyon 937 bin 147 olmak üzere toplam 64 milyon 502 bin 869 yolcu trafiği gerçekleşti." dedi.



SABİHA GÖKÇEN'DE 37 MİLYON 948 BİN 837 YOLCU TRAFİĞİNE HİZMET VERİLDİ İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın uçak ve yolcu trafiği hakkında da bilgi veren Uraloğlu, "Eylül ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 11 bin 860, dış hatlarda 14 bin 691 olmak üzere toplam 26 bin 551 olarak gerçekleşti. Yolcu trafiği ise iç hatlarda 2 milyon 203 bin 910, dış hatlarda 2 milyon 588 bin 317 olmak üzere toplam 4 milyon 792 bin 227 oldu." dedi.



Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dokuz aylık süreçte iç hatlarda 95 bin 937, dış hatlarda 119 bin 447 olmak üzere toplam 215 bin 384 uçak trafiği gerçekleştiğini ifade eden Uraloğlu, iç hatlarda 17 milyon 465 bin 832, dış hatlarda 20 milyon 483 bin 5 olmak üzere toplam 37 milyon 948 bin 837 yolcu trafiğine hizmet verildiğini açıkladı.