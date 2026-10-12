Cevdet Yılmaz soruları cevaplandırıyor - Canlı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AA Editör Masası canlı yayınında fon piyasasında yaşanan gelişmelere ve yürütülen soruşturmalara ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan yeni rehber ve düzenlemelerle piyasada şeffaflığın artırıldığını ve güven ortamının pekiştirildiğini belirten Yılmaz, bu kurallar sayesinde sorunlu yapıların açığa çıkarıldığını vurguladı.

Sorunun genele sirayet etmesini engellemek amacıyla 7 şirket ve bu şirketlere bağlı 131 fona yönelik tedbir ve tasfiye kararı alındığını ifade eden Yılmaz, bu adımı vücuttaki hastalıklı bir dokunun bünyeye zarar vermeden karantinaya alınarak temizlenmesine benzetti.

Yılmaz, süreçte usulsüzlük yapan, fahiş getiri vadeden ve yatırımcıları zarara uğratan sorumlular hakkında adli sürecin titizlikle sürdüğünü; şüphelilerin mal varlıklarına tedbir uygulandığını, yurt dışı çıkış yasaklarının getirildiğini ve gözaltı ile tutuklama süreçlerinin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

SPK'nın yayınladığı bu rehberle birlikte yeni kurallar, yeni kaideler geldi. Şeffaflık arttırıldı. Çok daha güven veren bir piyasa yapısı oluşması için kurallar kondu.

Bu çok olumlu bir adım aslında. Yani bu şartlara uyan fonlar için, uyan finansal enstrümanlar için çok olumlu bir adım.

Bu kurallarla birlikte sorunlu olan yapılar da açığa çıkmış oldular. Sorunlu olan fonlar da açığa çıkmış oldular ve buralarda bir sıkıntı yaşandı.

Bunlara karşı da hızlı bir şekilde yine bir tedbir alındı. Burada yaşanan, fon piyasasının belli bir alanında yaşanan bu hadisenin genele sirayet etmemesi için, genel yapıya zarar vermemesi için çok hızlı bir şekilde tasfiyelerine karar verildi. Bir anlamda bir karantinaya alınmış oldu bu sorunlu fonlar.

Bunu şuna benzetebiliriz: Vücutta hastalıklı bir yapı veya işte ne diyelim, bir sorunlu yapı var; bunu vücuttan almak istiyorsunuz ama vücuda da zarar vermeden bunu başarmanız önemli. Dolayısıyla bunlar karantinaya alındı. Yedi şirkete ve bunun altındaki 131 fona tedbir getirilmiş oldu, tasfiye kararı alınmış oldu.

Ondan sonraki süreçte de adli mekanizmalar devreye girdiler. Adli mekanizmalarla bu işin, bu sorunlu hale gelmesinde, bu süreçte rolü olan, birçok yatırımcının olumsuz etkilenmesine sebebiyet verenler hakkında biliyorsunuz çok etkili bir şekilde adli mekanizmalar işlemeye başladı.

Şu anda birçok kişi ya tutuklu ya gözaltında ya soruşturma aşamasında, ifadesi alınan birçok insan var. Dolayısıyla bir adli süreç başlamış durumda ve yürüyor.

Mal varlıklarına tedbir konmuş durumda, yurt dışı yasakları getirilmiş durumda. Yani öyle bu ana sorumlulara baktığınız zaman yurt dışına kaçan, giden pek fazla bir isim hatırlamıyorum ben doğrusu. Şirketlerin sahipleri adli mekanizmada zaten işlem görüyor. Bağlantılı birtakım yapılarla ilgili yine adli mekanizmalar işliyor. İşte çok yüksek, fahiş getiriler elde etmiş veya hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde etmiş kişilerle ilgili yine önemli soruşturmalar, incelemeler devam ettiriliyor. İşin bir tarafı bu.

Fon piyasasının belli bir alanında yaşanan hadisenin genel yapıya zarar vermemesi için çok hızlı şekilde tasfiyelerine karar verildi.

Çok yüksek fahiş getiriler elde etmiş veya hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde etmiş kişilerle ilgili soruşturma ve incelemeler devam ediyor.

Şu anda 15 civarında denetmen ve müfettiş ile Devlet Denetleme Kurulu bütün ilgili kurumları kapsayacak şekilde çalışmasını sahada başlattı.

Geniş imkanlarla çok güçlü bir şekilde bu süreci idari yönden Devlet Denetleme Kurulumuz denetliyor.

46 bin kişinin olağan yöntemlerle tasfiye sürecine girdiğini söyleyebiliriz. A1 Capital, Bulls ve Pardus tasfiye edildi. 7 şirketten 3'ü ayrılmış oldu, 4 şirket kaldı.

Ne olağan tasfiyede, ne olağanüstü tasfiyede kamu kaynağının kullanılması söz konusu değil.

Olağanüstü tasfiyede 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak, büyük bir kitle burada.

Olağanüstü tasfiyeye ilişkin kararlar Meclisimizden geçerse muhtemelen yatırımcı sayısı 100 binin altına düşecek.

Borsamızı etkilemeyecek şekilde bu tasfiye süreci işletilecektir.

Atıyorum 1 milyon lira yatırdınız sonra 2 milyon da kar ettiniz. Arada o 2 milyonunuzu çektiniz hesabınızda 1 milyon kaldı. Biz size bu olağanüstü ödemede 1 milyona kadar ödeme yapmayacağız çünkü siz ana paranızı zaten aldınız.

Net yatırım tutarı üzerinden ana parayı ödeyecek bir sistem kurguluyoruz.

Hiçkimse bu piyasalara gölge düşürmesin, yatırımı suçmuş gibi göstermesin. Bunu yapanlar bu ülkeye zarar verirler.