SPD Eş Genel Başkanı ve Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Baerbel Bas , üvey kızının vefatı sonrası girdiği yas süreci ve koalisyon ortağı partilerden gelen siyasi baskılar nedeniyle her iki görevinden de ayrıldığını duyurdu.

Almanya koalisyon hükümetinin önemli ortaklarından SPD’nin Eş Genel Başkanı ve Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Baerbel Bas görevlerinden istifa etti. (Fotoğraf: EPA)

Sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna seslenen Bas, şahsi hayatında yaşadığı trajediye dikkat çekti. Üvey kızının ölümünün ardından derin üzüntü yaşadığını belirten Bas, yasını atlatabilmek için zamana ihtiyaç duyduğunu, bu süreçte kendisine yeterince zaman ayırmak istediğini ifade etti.

SİYASİ BASKILAR SÜRECİ HIZLANDIRDI

İstifa kararının arkasındaki siyasi nedenlere de değinen Bas, koalisyon ortağı Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin tutumunu eleştirdi.

Kendisine yönelik kamuoyu saldırılarının arttığını vurgulayan Bas, şahsi açıdan zor dönemden geçtiği sırada bu durumun kendisini daha da zorladığını kaydetti.

Bas, istifa gerekçesi olarak üvey kızının vefatı nedeniyle girdiği yas süreci ve koalisyon ortağı CDU/CSU cephesinden gelen kamuoyu saldırılarını gösterdi. (Fotoğraf: EPA)

BAKANLIKTAN AZLEDİLME TALEBİ

Hükümet ile parti görevlerini kısa vadede gerektiği şekilde yerine getirecek gücü kendinde bulamadığına işaret eden Bas, her iki görevinden de ayrılma kararı aldığını bildirdi. Kararını parti ve hükümet yetkililerine aktaran Bas, SPD Eş Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Lars Klingbeil'e partinin eş genel başkanlığından istifa ettiğini iletti.

Bas ayrıca, Başbakan Friedrich Merz'den Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı görevinden azledilmesini resmen talep ettiğini açıkladı.

Bas, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada kısa vadede görevlerini yerine getirecek gücü bulamadığını belirtti. (Fotoğraf: EPA)