Almanya’da koalisyon hükümetinde çifte istifa: Koalisyon ortağı SPD lideri Bas iki görevini de bıraktı
Almanya koalisyon hükümetinin kilit ortağı Sosyal Demokrat Parti cephesinde üst düzey istifa depremi yaşanıyor. Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Baerbel Bas, üvey kızının vefatının ardından yas sürecini atlatabilmek amacıyla parti eş genel başkanlığı ve bakanlık görevlerinden ayrıldığını açıkladı. Hristiyan Birlik partilerinin kamuoyu saldırılarına sert tepki gösteren Bas, kısa vadede hükümet görevlerini yerine getirecek gücü kendinde bulamadığını belirterek Başbakan Merz’den azlini istedi.
Almanya siyasetin, koalisyon hükümetinin kilit ortaklarından Sosyal Demokrat Parti (SPD) cephesinde yaşanan çifte istifa kararıyla şok yaşadı.
SPD Eş Genel Başkanı ve Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Baerbel Bas, üvey kızının vefatı sonrası girdiği yas süreci ve koalisyon ortağı partilerden gelen siyasi baskılar nedeniyle her iki görevinden de ayrıldığını duyurdu.
Sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna seslenen Bas, şahsi hayatında yaşadığı trajediye dikkat çekti. Üvey kızının ölümünün ardından derin üzüntü yaşadığını belirten Bas, yasını atlatabilmek için zamana ihtiyaç duyduğunu, bu süreçte kendisine yeterince zaman ayırmak istediğini ifade etti.
SİYASİ BASKILAR SÜRECİ HIZLANDIRDI
İstifa kararının arkasındaki siyasi nedenlere de değinen Bas, koalisyon ortağı Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin tutumunu eleştirdi.
Kendisine yönelik kamuoyu saldırılarının arttığını vurgulayan Bas, şahsi açıdan zor dönemden geçtiği sırada bu durumun kendisini daha da zorladığını kaydetti.
BAKANLIKTAN AZLEDİLME TALEBİ
Hükümet ile parti görevlerini kısa vadede gerektiği şekilde yerine getirecek gücü kendinde bulamadığına işaret eden Bas, her iki görevinden de ayrılma kararı aldığını bildirdi. Kararını parti ve hükümet yetkililerine aktaran Bas, SPD Eş Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Lars Klingbeil'e partinin eş genel başkanlığından istifa ettiğini iletti.
Bas ayrıca, Başbakan Friedrich Merz'den Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı görevinden azledilmesini resmen talep ettiğini açıkladı.