Nobel Ekonomi Ödülü kime verildi? 2026’nın kazananları belli oldu: Ekonomik istikrar üzerine çalıştılar
İsveç Kraliyet Bilimler Akademisinde düzenlenen basın toplantısında, 2026 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahipleri açıklandı. 2026 Nobel Ekonomi Ödülü'ne, "makroekonomik istikrarın mikroekonomik temelleri" alanındaki çalışmaları dolayısıyla ABD'li Robert E. Hall ve Michael Woodford layık görüldü.
Makroekonomik istikrarın mikroekonomik temellerine yönelik çalışmalarıyla öne çıkan ABD'li ekonomistler Robert E. Hall ve Michael Woodford'un 2026 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazandığı açıklandı. İki ekonomistin geliştirdiği yaklaşım, hanehalkları ve işletmelerin kararlarının ekonomi genelindeki etkilerinin anlaşılmasına odaklanıyor.
ÖDÜL İKİ EKONOMİSTE VERİLDİ
İsveç Kraliyet Bilimler Akademisinde düzenlenen basın toplantısında, 2026 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahipleri duyuruldu. Akademinin açıklamasına göre ödül, makroekonomik istikrarın mikroekonomik temelleri alanındaki çalışmaları nedeniyle ABD'li ekonomistler Robert E. Hall ve Michael Woodford'a layık görüldü.
EKONOMİK İSTİKRAR POLİTİKALARINA KATKI SAĞLADILAR
Hall ve Woodford'un çalışmaları, ekonomik istikrar politikalarının yeniden geliştirilmesine yönelik modellerin nasıl yapılandırılabileceğine odaklanıyor. İki ekonomist, enflasyon, üretim ve tüketim gibi makroekonomik değişkenler arasındaki istatistiksel ilişkileri temel almak yerine, ekonomik modellerin mikroekonomik temeller üzerine kurulmasına ağırlık verdi.
Bu yaklaşım, bireysel hanehalklarının ve işletmelerin kararlarının bir araya gelerek ekonomi genelini nasıl etkilediğinin anlaşılmasını amaçlıyor. Tüketim tercihleri, üretim kararları ve ekonomik aktörlerin davranışları üzerinden şekillenen süreçlerin incelenmesi, makroekonomik gelişmelerin daha kapsamlı değerlendirilmesine olanak sağlıyor.
ROBERT E. HALL KİMDİR?
1943 yılında ABD'nin California eyaletinde doğan Hall, Stanford Üniversitesinde ekonomi profesörü olarak görev yapıyor. Ekonomi alanındaki akademik çalışmalarıyla tanınan Hall, makroekonomik süreçlerin ve ekonomik kararların incelenmesine yönelik araştırmalarıyla öne çıkıyor.
MICHAEL WOODFORD KİMDİR?
1955 yılında ABD'nin Massachusetts eyaletinde doğan Woodford, Columbia Üniversitesinde ekonomi profesörü olarak görev yapıyor. Makroekonomi ve para politikası alanlarındaki akademik çalışmalarıyla bilinen Woodford'un araştırmaları, ekonomik modellerin ve politika kararlarının anlaşılması açısından önem taşıyor.
2025 NOBEL EKONOMİ ÖDÜLÜ'NÜ KİMLER KAZANMIŞTI?
2025 Nobel Ekonomi Ödülü, sürdürülebilir ekonomik büyümeye ilişkin çalışmaları nedeniyle üç ekonomiste verilmişti. Joel Mokyr, teknolojik gelişmeler yoluyla sürdürülebilir büyümenin ön koşullarını belirleyen çalışmalarıyla ödüle layık görülürken Philippe Aghion ve Peter Howitt, yaratıcı yıkım yoluyla sürdürülebilir büyüme teorisine katkıları dolayısıyla ödülü paylaşmıştı.
NOBEL EKONOMİ ÖDÜLÜ NASIL VERİLİYOR?
Nobel ödülleri, İsveçli bilim insanı ve mucit Alfred Nobel'in vasiyeti doğrultusunda oluşturulan Nobel Vakfı tarafından düzenlenen bir sistem kapsamında veriliyor. Fizik, kimya, edebiyat, barış ve fizyoloji veya tıp alanlarındaki ödüllerin yanı sıra ekonomi alanında da ödül veriliyor.
Nobel Ekonomi Ödülü, Alfred Nobel'in anısına oluşturuldu. İsveç Merkez Bankasının 1968 yılında aldığı karar doğrultusunda hayata geçirilen ödül, ilk kez 1969 yılında verildi. Ekonomi ödülünün sahipleri, diğer Nobel ödüllerinde olduğu gibi her yıl açıklanıyor.
Nobel ödülleri, geleneksel olarak Alfred Nobel'in ölüm yıl dönümü olan 10 Aralık'ta düzenlenen törenle sahiplerine takdim ediliyor. Ödüllerin verilmediği yılların büyük bölümü Birinci ve İkinci Dünya Savaşları dönemine denk gelirken Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında da törenlerde değişikliklere gidilmişti.
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