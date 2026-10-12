Woodford, Columbia Üniversitesinde ekonomi profesörlüğü yapıyor. (Foto: AA)



NOBEL EKONOMİ ÖDÜLÜ NASIL VERİLİYOR?



Nobel ödülleri, İsveçli bilim insanı ve mucit Alfred Nobel'in vasiyeti doğrultusunda oluşturulan Nobel Vakfı tarafından düzenlenen bir sistem kapsamında veriliyor. Fizik, kimya, edebiyat, barış ve fizyoloji veya tıp alanlarındaki ödüllerin yanı sıra ekonomi alanında da ödül veriliyor.



Nobel Ekonomi Ödülü, Alfred Nobel'in anısına oluşturuldu. İsveç Merkez Bankasının 1968 yılında aldığı karar doğrultusunda hayata geçirilen ödül, ilk kez 1969 yılında verildi. Ekonomi ödülünün sahipleri, diğer Nobel ödüllerinde olduğu gibi her yıl açıklanıyor.



Nobel ödülleri, geleneksel olarak Alfred Nobel'in ölüm yıl dönümü olan 10 Aralık'ta düzenlenen törenle sahiplerine takdim ediliyor. Ödüllerin verilmediği yılların büyük bölümü Birinci ve İkinci Dünya Savaşları dönemine denk gelirken Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında da törenlerde değişikliklere gidilmişti.

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