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Sinir biliminin seyrini değiştiren keşif! Nobel sahiplerini buldu: Üç bilim insanına prestijli ödül

2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü’nün sahipleri belli oldu. Karl Deisseroth, Peter Hegemann ve Georg Nagel, ışıkla kontrol edilen iyon kanalları ve optogenetik alanındaki çığır açan keşifleriyle prestijli ödüle layık görüldü. Bilim dünyasında büyük yankı uyandıran bu çalışmalar, ışık kullanılarak sinir hücrelerinin kontrol edilmesinin önünü açtı.

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Sinir biliminin seyrini değiştiren keşif! Nobel sahiplerini buldu: Üç bilim insanına prestijli ödül

Bilim dünyasının merakla beklediği 2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahiplerini buldu. Beynin gizemlerini aydınlatan ve sinir hücrelerinin ışıkla kontrol edilmesinin önünü açan çığır açıcı keşifleriyle Karl Deisseroth, Peter Hegemann ve Georg Nagel, prestijli ödülün sahibi oldu.

3 bilim insanı ödüle hak kazandı. (Foto: AP)3 bilim insanı ödüle hak kazandı. (Foto: AP)

Nobel Komitesi, üç bilim insanının ışıkla kontrol edilen iyon kanalları ve optogenetik alanındaki öncü keşiflerini ödüle layık gördü.

2026 Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülü sahiplerini buldu. (Foto: Nobel Prize)2026 Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülü sahiplerini buldu. (Foto: Nobel Prize)

NOBEL'DEN OPTOGENETİK DEVRİMİNE ÖDÜL

Deisseroth, Hegemann ve Nagel'in çalışmaları, ışık kullanılarak sinir hücrelerinin faaliyetlerinin kontrol edilmesini mümkün kılan optogenetik teknolojisinin temelini oluşturdu.

Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü 117. kez veriliyor. (Foto: DHA)Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü 117. kez veriliyor. (Foto: DHA)

Bu yöntem, sinir sisteminin nasıl çalıştığının araştırılmasında önemli bir araç haline gelirken, nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların araştırılmasına da yeni imkanlar sundu.

Karl Deisseroth, Peter Hegemann ve Georg Nagel, ışıkla kontrol edilen iyon kanalları ve optogenetik alanındaki keşifleriyle prestijli ödüle sahip oldu. (Foto: AA)Karl Deisseroth, Peter Hegemann ve Georg Nagel, ışıkla kontrol edilen iyon kanalları ve optogenetik alanındaki keşifleriyle prestijli ödüle sahip oldu. (Foto: AA)

2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahipleri belli oldu
2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü, beynin çalışma mekanizmalarının anlaşılmasına ışık tutan keşifleri nedeniyle üç bilim insanına verildi. Karl Deisseroth, Peter Hegemann ve Georg Nagel, ışıkla kontrol edilen iyon kanalları ve optogenetik alanındaki çalışmalarıyla ödüle layık görüldü.
Nobel tıp ödülü üç bilim insanına verildi
Howard Hughes Tıp Enstitüsü ve Stanford Üniversitesi'nden Karl Deisseroth, Berlin Humboldt Üniversitesi'nden Peter Hegemann ve Würzburg Üniversitesi'nden Georg Nagel, 2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü'nün sahibi oldu.
Nobel Komitesi, üç bilim insanını "ışıkla kontrol edilen iyon kanalları ve optogenetik alanındaki keşifleri" nedeniyle ödüllendirdi.
Beynin gizemlerini araştıran çalışmalara Nobel
Bilim insanlarının çalışmaları, ışığın kullanılması yoluyla sinir hücrelerinin faaliyetlerinin kontrol edilmesini sağlayan optogenetik alanının gelişmesinde önemli rol oynadı.
Optogenetik, sinir hücrelerinin nasıl çalıştığının araştırılmasında kullanılan önemli yöntemlerden biri haline gelirken, beynin işleyişine ilişkin araştırmalara da yeni imkanlar sundu.
Ödül Stockholm'de açıklandı
The Guardian'da yer alan habere göre Nobel Komitesi, 2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü'nün sahiplerini İsveç'in Stockholm kentindeki Karolinska Enstitüsü'nde düzenlenen açıklamayla duyurdu.
Deisseroth, Hegemann ve Nagel, toplam 12 milyon İsveç kronu tutarındaki para ödülünü paylaşacak. Bu miktarın yaklaşık 901 bin 500 sterline karşılık geldiği belirtildi.
117. kez veriliyor
2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü, bu kategoride ödülün 117. kez verilmesi anlamına geliyor.
Bugüne kadar verilen ödüller kapsamında toplam 235 kişi Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü'ne layık görüldü.
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