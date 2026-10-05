Karl Deisseroth, Peter Hegemann ve Georg Nagel, ışıkla kontrol edilen iyon kanalları ve optogenetik alanındaki keşifleriyle prestijli ödüle sahip oldu. (Foto: AA)

2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahipleri belli oldu 2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü, beynin çalışma mekanizmalarının anlaşılmasına ışık tutan keşifleri nedeniyle üç bilim insanına verildi. Karl Deisseroth, Peter Hegemann ve Georg Nagel, ışıkla kontrol edilen iyon kanalları ve optogenetik alanındaki çalışmalarıyla ödüle layık görüldü.

Nobel tıp ödülü üç bilim insanına verildi Howard Hughes Tıp Enstitüsü ve Stanford Üniversitesi'nden Karl Deisseroth, Berlin Humboldt Üniversitesi'nden Peter Hegemann ve Würzburg Üniversitesi'nden Georg Nagel, 2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü'nün sahibi oldu. Nobel Komitesi, üç bilim insanını "ışıkla kontrol edilen iyon kanalları ve optogenetik alanındaki keşifleri" nedeniyle ödüllendirdi.

Beynin gizemlerini araştıran çalışmalara Nobel Bilim insanlarının çalışmaları, ışığın kullanılması yoluyla sinir hücrelerinin faaliyetlerinin kontrol edilmesini sağlayan optogenetik alanının gelişmesinde önemli rol oynadı. Optogenetik, sinir hücrelerinin nasıl çalıştığının araştırılmasında kullanılan önemli yöntemlerden biri haline gelirken, beynin işleyişine ilişkin araştırmalara da yeni imkanlar sundu.

Ödül Stockholm'de açıklandı The Guardian'da yer alan habere göre Nobel Komitesi, 2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü'nün sahiplerini İsveç'in Stockholm kentindeki Karolinska Enstitüsü'nde düzenlenen açıklamayla duyurdu. Deisseroth, Hegemann ve Nagel, toplam 12 milyon İsveç kronu tutarındaki para ödülünü paylaşacak. Bu miktarın yaklaşık 901 bin 500 sterline karşılık geldiği belirtildi.