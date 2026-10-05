Sinir biliminin seyrini değiştiren keşif! Nobel sahiplerini buldu: Üç bilim insanına prestijli ödül
2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü’nün sahipleri belli oldu. Karl Deisseroth, Peter Hegemann ve Georg Nagel, ışıkla kontrol edilen iyon kanalları ve optogenetik alanındaki çığır açan keşifleriyle prestijli ödüle layık görüldü. Bilim dünyasında büyük yankı uyandıran bu çalışmalar, ışık kullanılarak sinir hücrelerinin kontrol edilmesinin önünü açtı.
Bilim dünyasının merakla beklediği 2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahiplerini buldu. Beynin gizemlerini aydınlatan ve sinir hücrelerinin ışıkla kontrol edilmesinin önünü açan çığır açıcı keşifleriyle Karl Deisseroth, Peter Hegemann ve Georg Nagel, prestijli ödülün sahibi oldu.
Nobel Komitesi, üç bilim insanının ışıkla kontrol edilen iyon kanalları ve optogenetik alanındaki öncü keşiflerini ödüle layık gördü.
NOBEL'DEN OPTOGENETİK DEVRİMİNE ÖDÜL
Deisseroth, Hegemann ve Nagel'in çalışmaları, ışık kullanılarak sinir hücrelerinin faaliyetlerinin kontrol edilmesini mümkün kılan optogenetik teknolojisinin temelini oluşturdu.
Bu yöntem, sinir sisteminin nasıl çalıştığının araştırılmasında önemli bir araç haline gelirken, nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların araştırılmasına da yeni imkanlar sundu.