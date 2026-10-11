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MSB'den acı haber: Görevi başında rahatsızlanan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, görev sırasında rahatsızlanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş’in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi.

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MSB'den acı haber: Görevi başında rahatsızlanan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş'in 11 Ekim'de şehit olduğunu açıkladı.

Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş (Fotoğraf: Sosyal medya)Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş (Fotoğraf: Sosyal medya)

GÖREV ESNASINDA RAHATSIZLANDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Güneş'in görev esnasında rahatsızlanmasının ardından hastaneye sevk edildiği belirtildi.

MSB açıklamasında, "Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş görev esnasında rahatsızlanarak hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 11 Ekim'de şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.

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