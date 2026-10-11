İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu! 107 metrelik kimyasal tanker Kanlıca'da arızalandı
İstanbul Boğazı’nda Bulgaristan’dan İtalya’ya seyreden Malta bayraklı kimyasal tanker, makine arızası nedeniyle Kanlıca önlerinde sürüklendi. Kıyıya metreler kala duran 107 metre uzunluğundaki IVYAN isimli gemi için ekipler sevk edilirken, Boğaz’da gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı. Tankeri kurtarma çalışmaları sürüyor.
Olay, saat 19.10 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bulgaristan'dan İtalya'ya seyreden 107 metre boyundaki 'IVYAN' isimli Malta bayraklı, kimyasal madde taşıyan gemi, makine arızası nedeniyle Kanlıca önlerinde sürüklendi.
İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KEGM-4, TAHLİSİYE-2, TAHLİSİYE-9 botu, KURTARMA-7 ve KURTARMA-11 römorkörleri sevk edildi.Kimyasal yüklü tanker kıyıya metreler kala durdu: Trafik çift yönlü kapatıldı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alınırken, ekiplerin gemiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.
Konuya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bulgaristan'dan İtalya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Kanlıca önlerinde makine arızası nedeniyle demir atan IVYAN isimli kimyasal tanker için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KEGM-4, TAHLİSİYE-2, TAHLİSİYE-9 Botumuz, KURTARMA-7 ve KURTARMA-11 Römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" ifadeleri yer aldı.
KIYIYA METRELER KALA DURDU
Makine arızası nedeniyle sürüklenen geminin kıyıya metreler kala durduğu anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.