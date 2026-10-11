Kanlıca önlerinde sürüklenen gemi kıyıya metreler kala durdu. (Foto: İHA)

Konuya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bulgaristan'dan İtalya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Kanlıca önlerinde makine arızası nedeniyle demir atan IVYAN isimli kimyasal tanker için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KEGM-4, TAHLİSİYE-2, TAHLİSİYE-9 Botumuz, KURTARMA-7 ve KURTARMA-11 Römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" ifadeleri yer aldı.