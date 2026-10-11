İstanbul 2 Nolu Barosuna Türkiye'nin en genç adayı: Av. Ali Kasım Tuna... "Birlikte daha güçlü, yarına daha hazırız"

İstanbul 2 Nolu Barosuna Türkiyenin en genç adayı: Av. Ali Kasım Tuna... Birlikte daha güçlü, yarına daha hazırız

İstanbul 2 Nolu Barosu başkan adayı Ali Kasım Tuna, baro başkanlığı seçimlerinde açıklanan sonuçlara itiraz ettiklerini ve hukuki sürecin sonucunu beklediklerini bildirdi.

İlk iki aday arasındaki farkın yalnızca 6 oy olduğuna dikkat çeken Tuna, 31 oyun geçersiz sayıldığını vurgulayarak seçim sonuçlarının henüz kesinleşmiş gibi sunulmasına tepki gösterdi.

Geçici sonuçlara göre Rıza Saka 1022 oyla ilk sırada yer alırken Ali Kasım Tuna 1016, Murat Güneş ise 51 oy aldı.

Tuna, ilgili sürece ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. (Foto: X)

İlk iki aday arasındaki oy farkının yalnızca 6 olmasına karşılık, 31 oyun geçersiz sayıldığı hususunun gözden kaçırılmaması gerektiğini aktaran Tuna, şunları kaydetti:

"İstanbul 2 No'lu Baro Başkanlığı seçimlerinde açıklanan geçici sonuçlara göre Av. Rıza Saka 1.022, Av. Ali Kasım Tuna 1.016, Av. Murat Güneş ise 51 oy almıştır.

Ancak ilk iki aday arasındaki oy farkının yalnızca 6 olmasına karşılık, 31 oyun geçersiz sayıldığı hususu gözden kaçırılmamalıdır.

Geçersiz oylar, sandık işlemleri ve oyların yeniden sayılmasına ilişkin taleplerimiz başta olmak üzere seçim sonuçlarını etkileyebilecek çeşitli hususlarda itirazlarımız bulunmaktadır.

Bu kapsamda İlçe Seçim Kurulu'na gerekli başvurular yapılmış olup hukuki sürecin sonucunu beklemekteyiz.

Önemle vurgulamak isteriz ki seçimler, yalnızca oyların sayılmasıyla değil, yasal itiraz sürecinin tamamlanması ve kesin sonuçların ilan edilmesiyle sonuçlanır.

Dolayısıyla itirazlarımız henüz karara bağlanmamışken seçim sonuçlarının kesinleşmiş gibi kamuoyuna sunulması doğru değildir.

Kıymetli meslektaşlarımızın ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."