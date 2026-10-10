Esenyurt Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 9 şüpheli tutuklandı, 10 kişi adli kontrolle bırakıldı
Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 19 şüpheliden 9'u tutuklandı. Aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın da bulunduğu şüphelilerden 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 19 şüphelinin hakimlik işlemleri tamamlandı.
Aralarında Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın da bulunduğu 9 şüpheli tutuklanırken, 10 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Esenyurt Belediyesi'ndeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve bu süreçte müteahhitlerden rüşvet alındığı iddiaları araştırılıyor.
19 ŞÜPHELİ HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 şüphelinin savcılık işlemlerinin ardından hakimlik süreci tamamlandı. Hakimlik, şüphelilerden 9'unun tutuklanmasına, 10'unun ise çeşitli adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.
BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI DA TUTUKLANDI
Tutuklanan isimler arasında Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş da yer aldı.
Doğan Can Göksel, Namık Çebi İnşaat çalışanları Cemalettin Çağlayan ve Harun Berber, Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli İbrahim Doğancıoğlu, Ekim Peyzaj firmasının ortağı Ziya Köklü, ASM firması sahibi Salih Yılmaz ve çalışanı Emrah Koşunalp ile Topraköz firması sahibi Erhan Toprak hakkında da tutuklama kararı verildi.
10 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST
Hakimlik, eski Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı ve mevcut Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü çalışanı Ümit Ünal, Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanı Anıl Alioğlu, belediye çalışanı Adil Kesik, avukat Adnan Şenocak, Simak Makina firmasının ortağı Kamil Karaduman, esnaf Eyüp Mücahit Gülmez, Han İnşaat sahibi Orhan Yıldırım, HMF firması sahibi Halil Yılmaz, Esenyurt Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Ziya Seymen ve Tuba Ulutaş Şenyürek hakkında adli kontrol kararı verdi.
4 ŞÜPHELİYE EV HAPSİ
Adli kontrol tedbirleri kapsamında Anıl Alioğlu, Orhan Yıldırım, Tuba Ulutaş Şenyürek ve Halil Yılmaz'ın ev hapsinde tutulmasına karar verildi.
Diğer 6 şüpheli ise imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.