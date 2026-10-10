Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 19 şüphelinin hakimlik işlemleri tamamlandı.

Aralarında Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın da bulunduğu 9 şüpheli tutuklanırken, 10 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Esenyurt Belediyesi'ndeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve bu süreçte müteahhitlerden rüşvet alındığı iddiaları araştırılıyor.

19 ŞÜPHELİ HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 şüphelinin savcılık işlemlerinin ardından hakimlik süreci tamamlandı. Hakimlik, şüphelilerden 9'unun tutuklanmasına, 10'unun ise çeşitli adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI DA TUTUKLANDI

Tutuklanan isimler arasında Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş da yer aldı.

Doğan Can Göksel, Namık Çebi İnşaat çalışanları Cemalettin Çağlayan ve Harun Berber, Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli İbrahim Doğancıoğlu, Ekim Peyzaj firmasının ortağı Ziya Köklü, ASM firması sahibi Salih Yılmaz ve çalışanı Emrah Koşunalp ile Topraköz firması sahibi Erhan Toprak hakkında da tutuklama kararı verildi.