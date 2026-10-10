Bakan Uraloğlu, Çerkezköy–Edirne arasında 6 hızlı tren seferinin yanı sıra Halkalı–Uzunköprü arasında mevcut hat üzerinden karşılıklı 2 bölgesel tren seferinin düzenlendiğini açıkladı.

Uraloğlu, "Halkalı–Uzunköprü arasında bölgesel trenlerimizle de hizmet vermeye devam ediyoruz. Halkalı'dan Uzunköprü'ye trenimiz saat 08.25'te, Uzunköprü'den Halkalı'ya ise saat 15.40'ta hareket ediyor. Böylece yeni ve mevcut hatlarımızda günde toplam 8 yolcu treni seferi düzenliyoruz." dedi.