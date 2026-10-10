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Çerkezköy-Edirne arası hızlı tren seferleri başladı: Süre 54 dakikaya düştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı–Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin Çerkezköy–Kapıkule kesiminde yolcu taşımacılığının başladığını duyurdu. Uraloğlu, karşılıklı 6 seferin düzenlendiği yeni hat sayesinde Çerkezköy ile Edirne arasındaki seyahat süresinin 54 dakikaya gerilediğini kaydetti.

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Çerkezköy-Edirne arası hızlı tren seferleri başladı: Süre 54 dakikaya düştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı–Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin Çerkezköy–Kapıkule kesiminde başlayan yolcu taşımacılığına ilişkin açıklamada bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün hizmete alınan hatta ilk yolculu trenin bugün hareket ettiğini belirten Uraloğlu, Çerkezköy–Edirne arasındaki güzergâhta hızlı tren seferlerinin başladığını kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir UraloğluUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

ÇERKEZKÖY-EDİRNE ARASI 54 DAKİKAYA DÜŞTÜ

Bakan Uraloğlu, yeni hat üzerinde ilk yolculu hızlı trenin Edirne istasyonundan saat 09.00'da hareket ettiğini belirterek, "Çerkezköy–Edirne arasında ilk yolculu hızlı trenimiz Edirne'den yola çıktı. Yeni hattımızda günde karşılıklı 6 hızlı tren seferi düzenliyoruz. Çerkezköy–Edirne arasındaki seyahat süresi hızlı trenle 54 dakikaya düştü." ifadelerini kullandı.

Çerkezköy'den Edirne'ye trenlerin 10.45, 15.00 ve 19.30 saatlerinde hareket edeceğini bildiren Uraloğlu, Edirne'den Çerkezköy'e ise 09.00, 13.00 ve 17.45 saatlerinde sefer düzenlendiğini kaydetti.

Bakan Uraloğlu, trenlerde toplam 411 koltuk bulunduğunu belirtti.Bakan Uraloğlu, trenlerde toplam 411 koltuk bulunduğunu belirtti.

Uraloğlu, hızlı trenlerin Büyükkarıştıran, Lüleburgaz ve Babaeski istasyonlarında duracağını belirterek, "Trenlerimiz, 2'si tekerlekli sandalye kullanıcısı için ayrılmış toplam 411 koltuk kapasitesiyle vatandaşlarımıza hizmet veriyor." açıklamasında bulundu.

GÜNDE 8 YOLCU TRENİ SEFERİ

Bakan Uraloğlu, yeni hattın hizmete girmesiyle bölgedeki tren seferlerinin de yeniden planlandığını belirterek, Çerkezköy–Edirne arasında karşılıklı 6 hızlı tren seferinin yanı sıra Halkalı–Uzunköprü arasında mevcut hat üzerinden karşılıklı 2 bölgesel tren seferinin düzenlendiğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, Çerkezköy–Edirne arasında 6 hızlı tren seferinin yanı sıra Halkalı–Uzunköprü arasında mevcut hat üzerinden karşılıklı 2 bölgesel tren seferinin düzenlendiğini açıkladı.Bakan Uraloğlu, Çerkezköy–Edirne arasında 6 hızlı tren seferinin yanı sıra Halkalı–Uzunköprü arasında mevcut hat üzerinden karşılıklı 2 bölgesel tren seferinin düzenlendiğini açıkladı.

Uraloğlu, "Halkalı–Uzunköprü arasında bölgesel trenlerimizle de hizmet vermeye devam ediyoruz. Halkalı'dan Uzunköprü'ye trenimiz saat 08.25'te, Uzunköprü'den Halkalı'ya ise saat 15.40'ta hareket ediyor. Böylece yeni ve mevcut hatlarımızda günde toplam 8 yolcu treni seferi düzenliyoruz." dedi.

Bakan Uraloğlu, Halkalı–Edirne arasında seyahat edecek yolcuların Çerkezköy İstasyonu'nda hızlı trene aktarma yapacağını açıkladı.Bakan Uraloğlu, Halkalı–Edirne arasında seyahat edecek yolcuların Çerkezköy İstasyonu'nda hızlı trene aktarma yapacağını açıkladı.

HALKALI-EDİRNE ARASINDA ÇERKEZKÖY AKTARMASI

Bakan Uraloğlu, yeni hatla birlikte Halkalı–Edirne arasında seyahat edecek yolcuların Çerkezköy İstasyonu'nda hızlı trene aktarma yapacağını belirtti. Uraloğlu, "Halkalı'dan bölgesel trenlerle Çerkezköy'e ulaşan yolcularımız, buradan hızlı trenlere aktarma yaparak Edirne'ye seyahat edebilecek. Edirne'den Halkalı yönüne seyahat edecek yolcularımız da Çerkezköy'de bölgesel trenlere aktarma yaparak yolculuklarını tamamlayabilecek." ifadelerini kullandı.

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