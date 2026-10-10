CANLI YAYIN
Geri

X-Ray öncesi yaptığı hareket onu ele verdi: Koltuğun altından binlerce uyuşturucu hap çıktı!

Edirne'deki İpsala Sınır Kapısı'nda Türkiye'ye giriş yapmak isteyen araçta X-Ray taraması öncesi şüpheli hareketler sergileyen sürücünün koltuk altına gizlediği çuvallardan 17 bin 121 uyuşturucu hap çıktı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
X-Ray öncesi yaptığı hareket onu ele verdi: Koltuğun altından binlerce uyuşturucu hap çıktı!

Edirne'den Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'nda, Türkiye'ye giriş yapacak araçta 17 bin 121 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Edirne'den Türkiye'ye giriş yapacak araçta 17 bin 121 uyuşturucu hap ele geçirildi. (Foto: DHA)Edirne'den Türkiye'ye giriş yapacak araçta 17 bin 121 uyuşturucu hap ele geçirildi. (Foto: DHA)

17 BİN 121 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak yaptığı çalışmada, Yunanistan'dan gelecek araçta uyuşturucu bulunduğu belirlendi. Türkiye'ye giriş yapmak üzere sınır kapısına gelen hafif ticari araç, X-Ray taramasına yönlendirilip, gümrük kamera sistemleri üzerinden takibe alındı.

Araç sürücüsü tutuklandı. (Foto: DHA)Araç sürücüsü tutuklandı. (Foto: DHA)

Sürücünün taramaya girmeden önce araç içerisinden poşetler çıkardığını fark eden ekipler harekete geçti. Sürücü gözaltına alındı, araçta detaylı arama yapıldı. Aramada, ön yolcu koltuğunun altına gizlenmiş çuval ve poşetlerde dökme halde 17 bin 121 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Araç sürücüsü işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
X-Ray öncesi yaptığı hareket onu ele verdi: Koltuğun altından binlerce uyuşturucu hap çıktı!-4 X-Ray öncesi yaptığı hareket onu ele verdi: Koltuğun altından binlerce uyuşturucu hap çıktı!-5 X-Ray öncesi yaptığı hareket onu ele verdi: Koltuğun altından binlerce uyuşturucu hap çıktı!-6

Çerkezköy-Edirne arası hızlı tren seferleri başladı: Süre 54 dakikaya düştü
SONRAKİ HABER

Çerkezköy-Edirne arası 54 dakikaya düştü!
Asu Yıldız Tekin
Asu Yıldız Tekin Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler