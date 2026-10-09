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Yahşihan Belediyesinde ikinci dalga operasyon! Başkanvekili Aydın Demirdirek de cezaevine gönderildi

Kırıkkale Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasının ikinci dalgasında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden, aralarında Belediye Başkanvekili Aydın Demirdirek'in de bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla, 1'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Yahşihan Belediyesinde ikinci dalga operasyon! Başkanvekili Aydın Demirdirek de cezaevine gönderildi

Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ankara ve Kırıkkale'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kırıkkale ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. (Foto: DHA)Kırıkkale ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. (Foto: DHA)

Operasyonda Yahşihan Belediye Başkanvekili Aydın Demirdirek, Belediye Başkan Yardımcıları Satılmış Serkan Yıldıran ve İbrahim Aydın, eski belediye çalışanları A.K., F.D. ve Ö.Ö. ile sekreterler A.Ö. ve Canan Demirkaya gözaltına alındı.

Soruşturmanın ilk aşamasında tutuklanan eski İmar Müdürü Ulaş Biçer'in eşi Elif Biçer ve kayınvalidesi A.D.'de gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Yahşihan Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Canan Demirkaya ve Elif Biçer'in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. (Foto: DHA)Yahşihan Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Canan Demirkaya ve Elif Biçer'in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. (Foto: DHA)

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Kırıkkale Adliyesi'ne sevk edilen 10 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Hakimliğe sevk edilen şüphelilerden Yahşihan Belediye Başkanvekili Aydın Demirdirek, Belediye Başkan Yardımcıları Satılmış Serkan Yıldıran ve İbrahim Aydın ile Canan Demirkaya ve Elif Biçer tutuklandı.

Şüphelilerden A.K., A.Ö., F.D. ve Ö.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.D. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında tutuklanan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna gönderildi.

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