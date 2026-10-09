Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ankara ve Kırıkkale'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda Yahşihan Belediye Başkanvekili Aydın Demirdirek, Belediye Başkan Yardımcıları Satılmış Serkan Yıldıran ve İbrahim Aydın, eski belediye çalışanları A.K., F.D. ve Ö.Ö. ile sekreterler A.Ö. ve Canan Demirkaya gözaltına alındı.

Soruşturmanın ilk aşamasında tutuklanan eski İmar Müdürü Ulaş Biçer'in eşi Elif Biçer ve kayınvalidesi A.D.'de gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Yahşihan Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Canan Demirkaya ve Elif Biçer'in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. (Foto: DHA)

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Kırıkkale Adliyesi'ne sevk edilen 10 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Hakimliğe sevk edilen şüphelilerden Yahşihan Belediye Başkanvekili Aydın Demirdirek, Belediye Başkan Yardımcıları Satılmış Serkan Yıldıran ve İbrahim Aydın ile Canan Demirkaya ve Elif Biçer tutuklandı.

Şüphelilerden A.K., A.Ö., F.D. ve Ö.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.D. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında tutuklanan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna gönderildi.