İzmir Bayraklı Belediyesine yönelik rüşvet ve ihale soruşturmasında Serdar Sandal dahil 15 tutuklama
İzmir’de Bayraklı Belediyesine yönelik rüşvet ve ihale soruşturmasında eski Belediye Başkanı Serdar Sandal, oğlu Y. Sandal ve eski BAYBEL AŞ Yönetim Kurulu Başkanı B.U.’nun da aralarında bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı. Adliyeye sevk edilen 41 şüpheliden 22’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 4 kişi hakkında serbest bırakılma kararı verildi.
İzmir'de Bayraklı Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada 15 şüpheli tutuklandı. Eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler, savcılık işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
SANDAL VE OĞLU DA TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 47 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 6'sı kolluktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, aralarında Serdar Sandal, oğlu Y. Sandal ve eski BAYBEL AŞ Yönetim Kurulu Başkanı B.U.'nun da bulunduğu 41 kişi adliyeye sevk edildi.
Savcılık işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 15'i tutuklandı. 22 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 4 şüpheli hakkında da serbest bırakılma kararı verildi.
SAYIŞTAY DENETİMİ SORUŞTURMAYI DERİNLEŞTİRDİ
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Sayıştayın 2025 yılında belediye iştiraki BAYBEL AŞ'ye yönelik mali denetiminde, 2024 yılındaki bazı ihale ve doğrudan temin işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve kamu zararına neden olunduğu yönünde tespitlerde bulunduğu belirtilmişti. Denetim bulgularının raporlarla da teyit edilmesi üzerine soruşturmanın derinleştirildiği bildirilmişti.
BAYBEL AŞ tarafından gerçekleştirilen bazı ihale ve doğrudan teminlerde teklif veren firmaların birbiriyle irtibatlı olduğu, bazı hizmetlerin kağıt üzerinde alınmış gibi gösterildiği veya eksik gerçekleştirildiği tespit edilmişti. Tekliflerin çoğunlukla aynı firmalardan alındığı, hak ediş ödemelerinin ardından paraların firmalar arasında paylaştırıldığı da soruşturma dosyasındaki tespitler arasında yer almıştı.
20 MİLYON LİRAYI AŞAN KAMU ZARARI
Mali incelemelerde, BAYBEL AŞ tarafından firmalara yapılan bazı ödemelerin daha sonra eski BAYBEL AŞ Yönetim Kurulu Başkanı B.U. ve kardeşi H.U. ile eski Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın oğlu Y. Sandal'ın hesaplarına aktarıldığı belirlenmişti.
Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, usulsüz iş ve işlemler nedeniyle 2023-2024 yıllarında toplam 20 milyon 85 bin 188 lira 5 kuruş kamu zararına neden olundu. Ayrıca doğrudan temin yoluyla iş alan firma sahipleri tarafından Bayraklı Belediyesi personeline toplam 4 milyon 625 bin 400 lira rüşvet niteliğinde para gönderildiği tespit edildi.
5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Tespitlerin ardından, eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın elebaşılığında hareket ettiği öne sürülen yapılanmaya yönelik 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubelerince İzmir merkezli İstanbul, Ankara, Elazığ ve Muğla'da düzenlenen operasyonda, aralarında Serdar Sandal, oğlu Y. Sandal, eski CHP Bayraklı İlçe Başkanı ve belediye çalışanı D.G., eski BAYBEL AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi M.C.S., Karşıyaka Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü H.C.Ö. ile İzmir Büyükşehir Belediyesinde şube müdürü olarak görev yapan A.A. ve O.Ç.Ş.'nin de bulunduğu 47 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan F.F.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirilmişti.