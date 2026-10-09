Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 47 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 6'sı kolluktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, aralarında Serdar Sandal, oğlu Y. Sandal ve eski BAYBEL AŞ Yönetim Kurulu Başkanı B.U.'nun da bulunduğu 41 kişi adliyeye sevk edildi.

İzmir 'de Bayraklı Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" , "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada 15 şüpheli tutuklandı. Eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal 'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler, savcılık işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bayraklı Belediyesi (Foto: DHA)

SAYIŞTAY DENETİMİ SORUŞTURMAYI DERİNLEŞTİRDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Sayıştayın 2025 yılında belediye iştiraki BAYBEL AŞ'ye yönelik mali denetiminde, 2024 yılındaki bazı ihale ve doğrudan temin işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve kamu zararına neden olunduğu yönünde tespitlerde bulunduğu belirtilmişti. Denetim bulgularının raporlarla da teyit edilmesi üzerine soruşturmanın derinleştirildiği bildirilmişti.

BAYBEL AŞ tarafından gerçekleştirilen bazı ihale ve doğrudan teminlerde teklif veren firmaların birbiriyle irtibatlı olduğu, bazı hizmetlerin kağıt üzerinde alınmış gibi gösterildiği veya eksik gerçekleştirildiği tespit edilmişti. Tekliflerin çoğunlukla aynı firmalardan alındığı, hak ediş ödemelerinin ardından paraların firmalar arasında paylaştırıldığı da soruşturma dosyasındaki tespitler arasında yer almıştı.

20 MİLYON LİRAYI AŞAN KAMU ZARARI

Mali incelemelerde, BAYBEL AŞ tarafından firmalara yapılan bazı ödemelerin daha sonra eski BAYBEL AŞ Yönetim Kurulu Başkanı B.U. ve kardeşi H.U. ile eski Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın oğlu Y. Sandal'ın hesaplarına aktarıldığı belirlenmişti.

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, usulsüz iş ve işlemler nedeniyle 2023-2024 yıllarında toplam 20 milyon 85 bin 188 lira 5 kuruş kamu zararına neden olundu. Ayrıca doğrudan temin yoluyla iş alan firma sahipleri tarafından Bayraklı Belediyesi personeline toplam 4 milyon 625 bin 400 lira rüşvet niteliğinde para gönderildiği tespit edildi.