Çeşme Belediyesinde rüşvet, irtikap ve resmî belgede sahtecilik iddialarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında belediye başkan yardımcısı ve birim müdürlerinin de bulunduğu 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerden 10'unun tutuklanmasına karar verirken 2 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Soruşturmada 10 şüpheli tutuklandı (Foto: Takvim Foto Arşivi) 12 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından Çeşme Belediyesindeki usulsüzlük iddialarına yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık, aralarında başka bir dosya kapsamında hâlihazırda tutuklu bulunan eski Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin'in de yer aldığı 10 şüpheli hakkında "suç örgütü kurma", "suç örgütü yönetme", "suç örgütüne üye olma", "rüşvet", "irtikap" ve "resmî belgede sahtecilik" suçlarından kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutuklama talebinde bulundu. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.S.Y. ise savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Çeşme Belediyesi soruşturmasında ses kayıtları ortaya çıktı! Lal Denizlinin imza oyunu: Ruhsat, havuz sistemi ve milyonluk pazarlık 10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 11 kişiden 10'u tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan isimler şöyle: Ad Soyad Görev / Unvan Buğçe Sağlamer Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Emre Can Durmaz Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Furkan Yiğit Çeşme Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili Aziz Metin ÇEŞTUR Büro Memuru Aydın Aydemir Büro Yönetim Elemanı Okan Aktaş Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İnşaat Mühendisi Çağlayan Bingöl Çeşme Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdür Vekili Yücel Güngör İşletme Sahibi Şahin Özer Emlakçı Metin Akpınar Pansiyon Sahibi SORUŞTURMANIN FİTİLİNİ EVRAK İMHASI ATEŞLEDİ Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait bazı evrakların 5 Ekim'de belediyede görevli bir temizlik işçisi tarafından yakılarak imha edilmeye çalışıldığı yönündeki ihbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Temizlik işçisi evrakları imha etmeye çalışırken suçüstü yakalandı. Evrakların yakılmasına ilişkin talimatın İmar ve Şehircilik Müdür Vekili B.S. tarafından verildiği iddia edildi.