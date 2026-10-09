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Çeşme Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! 10 şüpheli tutuklandı

Çeşme Belediyesi’ne yönelik rüşvet, irtikap ve resmî belgede sahtecilik soruşturmasında adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 10’u tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın, belediyeye ait evrakların yakılarak imha edilmeye çalışıldığı ihbarının ardından derinleştirildiği belirtildi.

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Çeşme Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! 10 şüpheli tutuklandı

Çeşme Belediyesinde rüşvet, irtikap ve resmî belgede sahtecilik iddialarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında belediye başkan yardımcısı ve birim müdürlerinin de bulunduğu 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerden 10'unun tutuklanmasına karar verirken 2 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Soruşturmada 10 şüpheli tutuklandı (Foto: Takvim Foto Arşivi)Soruşturmada 10 şüpheli tutuklandı (Foto: Takvim Foto Arşivi)

12 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından Çeşme Belediyesindeki usulsüzlük iddialarına yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Savcılık, aralarında başka bir dosya kapsamında hâlihazırda tutuklu bulunan eski Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin'in de yer aldığı 10 şüpheli hakkında "suç örgütü kurma", "suç örgütü yönetme", "suç örgütüne üye olma", "rüşvet", "irtikap" ve "resmî belgede sahtecilik" suçlarından kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutuklama talebinde bulundu.

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.S.Y. ise savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 11 kişiden 10'u tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan isimler şöyle:

Ad Soyad
Görev / Unvan
Buğçe Sağlamer
Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili
Emre Can Durmaz
Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı
Furkan Yiğit
Çeşme Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili
Aziz Metin
ÇEŞTUR Büro Memuru
Aydın Aydemir
Büro Yönetim Elemanı
Okan Aktaş
Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İnşaat Mühendisi
Çağlayan Bingöl
Çeşme Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdür Vekili
Yücel Güngör
İşletme Sahibi
Şahin Özer
Emlakçı
Metin Akpınar
Pansiyon Sahibi

SORUŞTURMANIN FİTİLİNİ EVRAK İMHASI ATEŞLEDİ

Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait bazı evrakların 5 Ekim'de belediyede görevli bir temizlik işçisi tarafından yakılarak imha edilmeye çalışıldığı yönündeki ihbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Temizlik işçisi evrakları imha etmeye çalışırken suçüstü yakalandı. Evrakların yakılmasına ilişkin talimatın İmar ve Şehircilik Müdür Vekili B.S. tarafından verildiği iddia edildi.

Tutuklanan şüphelilerin isimlerine ulaşıldı (Foto: AA)Tutuklanan şüphelilerin isimlerine ulaşıldı (Foto: AA)

BELEDİYE YÖNETİCİLERİ DE GÖZALTINA ALINDI

B.S. hakkında Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığında "rüşvet", "irtikap", "resmî belgede sahtecilik" ile "suç örgütü kurma ve yönetme" suçlarından devam eden başka bir soruşturmanın da bulunduğu tespit edildi.

Bunun üzerine Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı E.C.D., Çeşme Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili F.Y., Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili B.S., Emlak ve İstimlak Müdür Vekili Ç.B. ile eski Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı O.G'nin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli, 7 Ekim'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

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