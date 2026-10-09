Tekirdağ'ı, Kırklareli'ni ve Edirne'yi hızlı tren ağına dâhil ederek Kapıkule'ye kadar ulaştırmış oluyoruz.

Biliyorsunuz, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı 229 km uzunluğuyla ülkemize vizyon katacak projelerden biridir. Çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa edilmiştir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hattın Orta Koridor’un Avrupa’ya açılan en kritik yapılarından biri olduğunu belirterek, projenin yolcu ve yük taşımacılığında kapasiteyi önemli ölçüde artıracağını söyledi. Türkiye’yi Avrupa demiryolu ağına yüksek standartlarda bağlayacak hatla hızlı trenin ulaştığı il sayısı 14’e çıkarken, yıllık yük taşıma kapasitesi 9,6 milyon tona yükselecek.

Halkalı-Kapıkule Hattı'nda yolcu taşıma süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşecektir. Yük taşıma süresi ise 3 saatten 30 dakikaya düşecektir.

Ulaşım hızlanacak, lojistik güçlenecek, seyahat süreci hızlanacak. Ticaret ve turizm daha da hareketlenecek. Sadece şehirlere değil, Trakya ve Türkiye ekonomisine de çok ciddi katkılarda bulunacak.

Hali hazırda 4 bin 858 kilometrelik demiryolu hattının yapımı sürüyor. 2053 için hedefimiz demiryolu hat uzunluğumuzu 28 bin 590 km'ye yükseltmektir.

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