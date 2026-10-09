Başkan Erdoğan, Çerkezköy-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nı hizmete açtı: Ekonomiye büyük katkı sağlayacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Çerkezköy-Kapıkule kesiminin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Projeyle Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'nin hızlı tren ağına dahil edildiğini belirten Erdoğan, yolcu taşıma süresinin 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, yük taşıma süresinin ise 3 saatten 30 dakikaya düşeceğini açıkladı. Türkiye'nin demiryolu ağını 2053 yılına kadar 28 bin 590 kilometreye çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Erdoğan, "Trakya Bölgesi ile birlikte Türkiye ekonomisine büyük katkılar yapacağına inandığım bu önemli projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Çerkezköy-Kapıkule kesiminin açılış törenine katıldı.
Erdoğan, programda önemli açıklamalarda bulundu.
Biliyorsunuz, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı 229 km uzunluğuyla ülkemize vizyon katacak projelerden biridir. Çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa edilmiştir.
Tekirdağ'ı, Kırklareli'ni ve Edirne'yi hızlı tren ağına dâhil ederek Kapıkule'ye kadar ulaştırmış oluyoruz.
Halkalı-Kapıkule Hattı'nda yolcu taşıma süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşecektir. Yük taşıma süresi ise 3 saatten 30 dakikaya düşecektir.
Ulaşım hızlanacak, lojistik güçlenecek, seyahat süreci hızlanacak. Ticaret ve turizm daha da hareketlenecek. Sadece şehirlere değil, Trakya ve Türkiye ekonomisine de çok ciddi katkılarda bulunacak.
Hali hazırda 4 bin 858 kilometrelik demiryolu hattının yapımı sürüyor. 2053 için hedefimiz demiryolu hat uzunluğumuzu 28 bin 590 km'ye yükseltmektir.
FETÖ taktikleriyle bize saldırıyorlar. Utanmadan bize laf söylüyorlar. Bunun adı muhalefet etmek değildir. Önce para kulelerinin hesabını verin. FETÖ taktikleriyle bize saldırıyorlar.