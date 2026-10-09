" Arap Emrah " liderliğindeki silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, çok sayıda fişek ve 272 bin lira ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, " Arap Emrah " lakabıyla bilinen Emrah Sever'in liderliğindeki silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucunda, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 52 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden birinin ceza infaz kurumunda, dördünün ise yurt dışında bulunduğu belirlendi. Örgüt adına hareket ettikleri değerlendirilen şüphelilerin " 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet ", " gasp ", " genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması " ve " mala zarar verme " suçlarına karıştıkları tespit edildi.

Aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, çok sayıda fişek ve 272 bin lira ele geçirildi. (Foto: DHA)

38 SOSYAL MEDYA HESABINA ERİŞİM ENGELİ İSTENDİ

İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Kocaeli, Mardin, Diyarbakır, Çanakkale, Muş ve Trabzon'un da aralarında bulunduğu 8 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, farklı çaplarda çok sayıda fişek ve 272 bin lira ele geçirildi. Ayrıca suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen 38 sanal medya hesabına erişimin engellenmesi için ilgili mercilere talepte bulunuldu.