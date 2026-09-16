Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, milli havacılığın iki önemli platformuyla gökyüzünde olduklarını belirtti. HÜRKUŞ-II ve HÜRJET'in kokpitlerinde Dalkıran ile yer aldıklarını aktaran Görgün, ilk HÜRKUŞ-II uçaklarının kısa süre içerisinde Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edileceğini bildirdi.

HÜRKUŞ-II ve HÜRJET gökyüzünde. (Fotoğraflar: AA, DHA)

HÜRKUŞ-II İÇİN KABUL SÜRECİ TAMAMLANDI

Görgün, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bir uçağın kokpitine oturduğunuzda, tasarım masasından üretim hattına, testlerden uçuşa kadar uzanan büyük emeği çok daha yakından hissediyorsunuz. Şimdi bu emeğin yeni bir karşılığı daha geliyor. İlk HÜRKUŞ-II'lerimizi kısa süre içerisinde Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu başarıya omuz veren Milli Savunma Bakanlığımız, TUSAŞ'ımız ve Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza, sorumluluk alan tüm alt yüklenici şirketlerimize, mühendislerimize, teknisyenlerimize ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Görgün, HÜRKUŞ-II uçuşuna ilişkin videosunda da son testlerin bir parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"İlk defa Türkiye bir milli uçağını milli kuvvetlerimize teslim ediyor. Çok çok anlamlıydı. Bugün de son testler. Bu son testlerin bir parçası olmak bizim için ayrıca bir gurur."

Dalkıran ise HÜRKUŞ-II ile uçuşa ilişkin, "Türk Hava Kuvvetleri Komutanı olarak kendi ülkemizin ürettiği bir uçakla uçmaktan daha gurur verici bir şey olamaz." dedi.