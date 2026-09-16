HÜRKUŞ-II’de son test tamamlandı: Teslimat için geri sayım başladı
Türkiye’nin milli eğitim uçağı HÜRKUŞ-II’de kritik eşik aşıldı. Son test uçuşuna katılan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, kabul sürecinin tamamlandığını açıklarken, ilk HÜRKUŞ-II’lerin kısa süre içinde Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edileceğini duyurdu. HÜRJET’te ise milli MURAD AESA radarıyla başka bir HÜRJET’e yönelik ilk tespit ve radar kilidi gerçekleştirildi.
Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen yeni nesil temel eğitim uçağı HÜRKUŞ-II, envantere girmeden önceki son aşamayı tamamladı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, milli hava platformları HÜRKUŞ-II ve HÜRJET'in uçuşlarına katıldı.
Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, milli havacılığın iki önemli platformuyla gökyüzünde olduklarını belirtti. HÜRKUŞ-II ve HÜRJET'in kokpitlerinde Dalkıran ile yer aldıklarını aktaran Görgün, ilk HÜRKUŞ-II uçaklarının kısa süre içerisinde Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edileceğini bildirdi.HÜRKUŞ-II ve HÜRJET ile test uçuşu
HÜRKUŞ-II İÇİN KABUL SÜRECİ TAMAMLANDI
Görgün, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Bir uçağın kokpitine oturduğunuzda, tasarım masasından üretim hattına, testlerden uçuşa kadar uzanan büyük emeği çok daha yakından hissediyorsunuz. Şimdi bu emeğin yeni bir karşılığı daha geliyor. İlk HÜRKUŞ-II'lerimizi kısa süre içerisinde Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu başarıya omuz veren Milli Savunma Bakanlığımız, TUSAŞ'ımız ve Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza, sorumluluk alan tüm alt yüklenici şirketlerimize, mühendislerimize, teknisyenlerimize ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."
Görgün, HÜRKUŞ-II uçuşuna ilişkin videosunda da son testlerin bir parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
"İlk defa Türkiye bir milli uçağını milli kuvvetlerimize teslim ediyor. Çok çok anlamlıydı. Bugün de son testler. Bu son testlerin bir parçası olmak bizim için ayrıca bir gurur."
Dalkıran ise HÜRKUŞ-II ile uçuşa ilişkin, "Türk Hava Kuvvetleri Komutanı olarak kendi ülkemizin ürettiği bir uçakla uçmaktan daha gurur verici bir şey olamaz." dedi.
Görgün'ün uçuş sırasında Dalkıran'a yönelttiği "Testi geçti değil mi komutanım? Bugün kabulü tamamlamış olduk" sözlerine Dalkıran, "Süper. Tamam." karşılığını verdi.
HÜRJET'TE MURAD AESA RADARIYLA İLK KİLİT
Görgün ve Dalkıran, HÜRKUŞ-II'nin ardından HÜRJET'in test uçuşuna da katıldı. Görgün, uçuş kapsamında ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD AESA radarının HÜRJET üzerinde gerçekleştirilen testlerde kullanıldığını açıkladı.
Görgün, paylaşımında şu değerlendirmede bulundu:
"HÜRJET'te ileri teknoloji yeteneklerimizi Gök Vatan'da test ettik. Hava Kuvvetleri Komutanımız Orgeneral Rafet Dalkıran ile HÜRJET'in test uçuşuna katıldık. Uçuş kapsamında HÜRJET P2 uçağından ASELSAN'ın milli MURAD AESA radarı ile HÜRJET P1 uçağına yönelik hem tespit hem de radar kilidi faaliyeti gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığımıza, TUSAŞ'ımıza, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza, süreçte görev alan alt yüklenicilerimize, mühendislerimize, teknisyenlerimize ve HÜRJET'te emeği bulunan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum."
Görgün, HÜRJET'in Türk Hava Kuvvetlerinin eğitim sürecindeki rolüne de işaret ederek, personelin temel eğitimlerini HÜRKUŞ ile, ileri seviye eğitimlerini ise HÜRJET ile tamamlayacağını belirtti.
HÜRJET uçuşunda MURAD AESA radarı takılı olan uçaktan diğer HÜRJET'e yönelik tespit ve radar kilidi gerçekleştirildi. Görgün, bu uygulamanın ilk kez gerçekleştirildiğini belirterek, uçuşun savunma sanayisi açısından önemine dikkat çekti.
494 sosyal medya hesabına erişim engeli!
Yeni Parti’nin isim krizinde CHP detayı!