TÜRKOĞLU ALÇAK SALDIRIDA ŞEHİT OLDU Altındağ ilçesi Karacaören Mahallesi'nde önceki gün polis ekipleri, 'şok' uygulama sırasında otomobili durdurdu. Polis, araçta bulunan 3 kişinin kimlik kontrolünü yaparken arka koltukta oturan Yusuf Eray Tekalan, inip polis memuru Ahmet Türkoğlu'na tabancayla 2 el ateş edip, ayni silahla intihar etti. Ağır yaralanan polis memuru Türkoğlu, kaldırıldığı Pursaklar Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Ahmet Türkoğlu son yolculuğuna uğurlandı. (Foto: AA)

10 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Araçta bulunan ve olay sonrası kaçmaya çalışan Yasin A. ve Arif A., yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında polisi şehit eden Yusuf Eray Tekalan ve diğer 2 kişiyle bağlantılı 8 kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan toplam 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki sorguları sürüyor.