Polisin şehit edilmesine ilişkin soruşturma! 10 şüpheli adliyeye sevk edildi Ahmet Türkoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Ankara’nın Altındağ ilçesindeki uygulama noktasında polis memuru Ahmet Türkoğlu’nun şehit edilmesine ilişkin soruşturma sürüyor. Olay sırasında araçta bulunan ve kaçmaya çalışırken yakalanan 2 kişinin de aralarında olduğu toplam 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ankara'da uygulama noktasında polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun (37) şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında olay sırasında araçta bulunan 2 kişinin de bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.
TÜRKOĞLU ALÇAK SALDIRIDA ŞEHİT OLDU
Altındağ ilçesi Karacaören Mahallesi'nde önceki gün polis ekipleri, 'şok' uygulama sırasında otomobili durdurdu. Polis, araçta bulunan 3 kişinin kimlik kontrolünü yaparken arka koltukta oturan Yusuf Eray Tekalan, inip polis memuru Ahmet Türkoğlu'na tabancayla 2 el ateş edip, ayni silahla intihar etti. Ağır yaralanan polis memuru Türkoğlu, kaldırıldığı Pursaklar Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
10 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Araçta bulunan ve olay sonrası kaçmaya çalışan Yasin A. ve Arif A., yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında polisi şehit eden Yusuf Eray Tekalan ve diğer 2 kişiyle bağlantılı 8 kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan toplam 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki sorguları sürüyor.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu, memleketi Çubuk'ta son yolculuğuna 7 Ekim'de uğurlandı.
Şehit polis Türkoğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından Çubuk Cami-i Kebir Camisi'ne getirildi.
Burada düzenlenen törende, şehidin ailesinin yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Ankara Valisi Yakup Canbolat, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, milletvekilleri, ilçe protokolü, emniyet ve jandarma personeli yer aldı.
Şehidin eşi Sevgi Türkoğlu ile annesi Fethiye Türkoğlu, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Baba Hulusi Türkoğlu ve ise törende ayakta durmakta zorlandı.
Şehidin cenazesi, kılınan namazın ardından Ağılcık Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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