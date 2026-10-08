Özel bakım merkezlerinin açılışı, denetimi, engelli bireylerin yerleştirilmesi ve merkezlere yapılacak ödemelere ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği'ne göre, aile ve sosyal hizmetler il müdürlüklerinde "il bakım değerlendirme kurulu" oluşturulacak. Kurul, engelli bireyin yararlanacağı hizmet modelini ve hizmet alacağı merkezi belirleyecek. Yerleştirmede engelli bireyin ailesine ve sosyal çevresine en yakın merkez esas alınacak. Engelli bireyin veya yasal temsilcisinin talep ettiği il ve merkeze, uygun olması halinde öncelik verilecek.

Sosyal incelemede evde bakım koşullarının bulunduğu tespit edilirse öncelikle evde bakıma destek yardımından veya hizmetinden yararlanılacak. Özel bakım merkezi, ailenin bakım sorumluluğunu üstlenemediği durumlarda alternatif hizmet modeli olarak uygulanacak.Özel bakım merkezlerinin ücretsiz kabul edeceği engelli birey oranı yüzde 3 olarak korundu. Ancak hesaplama yöntemi değişti. Ücretsiz kontenjan artık Bakanlık tarafından ücreti ödenen engelli sayısına göre değil, merkezin toplam kapasitesinin yüzde 3'ü üzerinden belirlenecek. Yeni merkezlerde taşınmazın en yakın hastaneye 50 kilometreden yakın olması, imarlı veya mücavir alan sınırlarında bulunması ve dere yatağı, heyelan, sel ve taşkın bölgesinde olmaması şartı getirildi.

Merkezler yılda en az iki kez yerinde denetlenecek, ihbar ve şikâyetlerde habersiz denetim yapılabilecek.

YENİSİNİ AÇAMAYACAK

Merkezler yılda en az iki kez yerinde denetlenecek. İhbar veya şikâyetler ile yazılı, görsel ve işitsel yayınlar, sosyal paylaşım siteleri ve elektronik ortamdaki bildirimler üzerine ise resen ve habersiz denetim yapılabilecek. Ayrıca bir yıl içinde beş defa idari para cezası uygulanan merkez kapatılacak ve bu kapsamda merkezi kapatılan kurucunun yeni merkez açmasına izin verilmeyecek.

ŞİDDETE DOĞRUDAN KAPATMA

Merkezlerde hizmet alan engelli bireylere yönelik tehdit, baskı, özgürlüğün keyfi şekilde engellenmesi ile fiziksel, cinsel, tıbbi, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar veren eylemlerle ilgili gerekli tedbirlerin alınmaması halinde adli makamlara suç duyurusunda bulunulacak ve idari soruşturma başlatılacak. Kurucu veya sorumlu müdürün bu tür eylemler nedeniyle cezalandırılması, merkezin faaliyet izin onayı olmadan hizmete başlaması, izinsiz nakil veya devir yapılması ya da faaliyet işlemlerinde sunulan belge ve beyanların gerçeği yansıtmadığının sonradan ortaya çıkması halinde merkez Bakanlık tarafından doğrudan kapatılacak.

HABER: RANA BÜYÜKTAŞ