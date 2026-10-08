Silifke Belediyesine yönelik yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon geldi. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada belediyenin ihale, mal ve hizmet alımı, hak ediş, imar ve ruhsat işlemleri üzerinden üçüncü kişilerden haksız menfaat temin edildiği iddiaları araştırılıyor. İlk operasyonda Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da aralarında bulunduğu 11 kişinin tutuklanmasının ardından bu kez Belediye Başkan Yardımcıları Osman Şen ve Rahile Demren'in de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

19 Haziran'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerin ev ve iş yerlerinin yanı sıra Silifke Belediyesi hizmet binası ve Silifke Belediyespor Kulübü binasında da aramalar yapıldı.

Şüphelilerin ifadelerindeki iddiaların HTS ve PTS kayıtları ile MASAK raporlarıyla uyuştuğu saptandı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla ifade veren bazı şüpheliler; belediyeyle iş yapan yüklenici firmalardan hak ediş ödemeleri karşılığında rüşvet ve menfaat talep edildiğini, bazı görevlilere elden para teslim edildiğini, doğrudan temin ihalelerinde usulsüzlük yapıldığını ve belediyeyle bağlantılı organizasyonlarda muvazaalı işlemler gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Soruşturmada 2 başkan yardımcısı dahil 7 şüpheli gözaltına alındı. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

DÖVİZ, KAŞELER VE İHALE EVRAKLARI ELE GEÇİRİLDİ

Aramalarda dijital materyallerin yanı sıra ihale ve imar evrakları, kullanıma hazır firma kaşeleri, mühürlenmiş teklif mektupları ile yüklü miktarda döviz ele geçirildi.

Soruşturmanın ilk aşamasında aralarında Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da bulunduğu 11 kişi tutuklandı.

İKİNCİ DALGADA 2 BAŞKAN YARDIMCISI GÖZALTINDA

Soruşturmanın devamında belediyenin ihale, mal ve hizmet alımı, hak ediş, imar ve ruhsat işlemlerinin belirli bir organizasyon içerisinde kullanıldığı ve bazı kişilerin süreklilik gösteren bir iş bölümü içerisinde hareket ettiği iddiaları üzerine ikinci operasyon gerçekleştirildi.

Belediye Başkan Yardımcıları Osman Şen ve Rahile Demren ile E.T.T., M.K., Ü.D., A.E.S. ve Y.N.Ç. olmak üzere toplam 7 şüpheli gözaltına alındı.

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