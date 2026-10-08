CANLI YAYIN
Geri

Silifke Belediyesine soruşturmada ikinci dalga! 2 başkan yardımcısı dahil 7 kişi gözaltında

Silifke Belediyesine yönelik rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme iddialarına ilişkin soruşturma genişledi. İlk operasyonda Belediye Başkanı Mustafa Turgut’un da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklanırken, ikinci dalgada 2 belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadelerindeki iddiaların MASAK raporları ile HTS ve PTS kayıtlarıyla uyuştuğu saptandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Silifke Belediyesine soruşturmada ikinci dalga! 2 başkan yardımcısı dahil 7 kişi gözaltında

Silifke Belediyesine yönelik yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon geldi. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada belediyenin ihale, mal ve hizmet alımı, hak ediş, imar ve ruhsat işlemleri üzerinden üçüncü kişilerden haksız menfaat temin edildiği iddiaları araştırılıyor. İlk operasyonda Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da aralarında bulunduğu 11 kişinin tutuklanmasının ardından bu kez Belediye Başkan Yardımcıları Osman Şen ve Rahile Demren'in de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Belediye Başkanı Mustafa Turgut (Foto: Takvim Foto Arşivi)Belediye Başkanı Mustafa Turgut (Foto: Takvim Foto Arşivi)

İTİRAFLAR SORUŞTURMAYA GİRDİ

Soruşturma kapsamında alınan ihbarların ardından MASAK raporları, banka hesap hareketleri, HTS ve PTS kayıtları incelemeye alındı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla ifade veren bazı şüpheliler; belediyeyle iş yapan yüklenici firmalardan hak ediş ödemeleri karşılığında rüşvet ve menfaat talep edildiğini, bazı görevlilere elden para teslim edildiğini, doğrudan temin ihalelerinde usulsüzlük yapıldığını ve belediyeyle bağlantılı organizasyonlarda muvazaalı işlemler gerçekleştirildiğini öne sürdü.

MASAK, HTS VE PTS KAYITLARI MERCEK ALTINDA

Şüphelilerin ifadelerindeki iddiaların HTS ve PTS kayıtları ile MASAK raporlarıyla uyuştuğu saptandı.

19 Haziran'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerin ev ve iş yerlerinin yanı sıra Silifke Belediyesi hizmet binası ve Silifke Belediyespor Kulübü binasında da aramalar yapıldı.

Soruşturmada 2 başkan yardımcısı dahil 7 şüpheli gözaltına alındı. (Foto: Takvim Foto Arşivi)Soruşturmada 2 başkan yardımcısı dahil 7 şüpheli gözaltına alındı. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

DÖVİZ, KAŞELER VE İHALE EVRAKLARI ELE GEÇİRİLDİ

Aramalarda dijital materyallerin yanı sıra ihale ve imar evrakları, kullanıma hazır firma kaşeleri, mühürlenmiş teklif mektupları ile yüklü miktarda döviz ele geçirildi.

Soruşturmanın ilk aşamasında aralarında Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da bulunduğu 11 kişi tutuklandı.

CHPli Silifke Belediyesine operasyon: Mustafa Turgutla birlikte çok sayıda şüpheli gözaltındaCHPli Silifke Belediyesine operasyon: Mustafa Turgutla birlikte çok sayıda şüpheli gözaltında

İKİNCİ DALGADA 2 BAŞKAN YARDIMCISI GÖZALTINDA

Soruşturmanın devamında belediyenin ihale, mal ve hizmet alımı, hak ediş, imar ve ruhsat işlemlerinin belirli bir organizasyon içerisinde kullanıldığı ve bazı kişilerin süreklilik gösteren bir iş bölümü içerisinde hareket ettiği iddiaları üzerine ikinci operasyon gerçekleştirildi.

Belediye Başkan Yardımcıları Osman Şen ve Rahile Demren ile E.T.T., M.K., Ü.D., A.E.S. ve Y.N.Ç. olmak üzere toplam 7 şüpheli gözaltına alındı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Silifke Belediyesine soruşturmada ikinci dalga! 2 başkan yardımcısı dahil 7 kişi gözaltında-4 Silifke Belediyesine soruşturmada ikinci dalga! 2 başkan yardımcısı dahil 7 kişi gözaltında-5 Silifke Belediyesine soruşturmada ikinci dalga! 2 başkan yardımcısı dahil 7 kişi gözaltında-6

Çakma kartvizit çakma nüfuz! Sadık Kükrer'in foyası... "Yüksek yargıyı tanıyorum" dedi, tutuklandı
SONRAKİ HABER

Adliyede kravatlı dolandırıcı tutuklandı
Dilek Demir
Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler