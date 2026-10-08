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Çakma kartvizit çakma nüfuz! Sadık Kükrer'in foyası... "Yüksek yargıyı tanıyorum" dedi, tutuklandı

İstanbul'da adliyeye takım elbiseyle gelerek yüksek yargı mensuplarını tanıdığını öne süren ve dava dosyalarının tarafları ile yakınlarıyla pazarlık yaptığı belirlenen Sadık Kükrer tutuklandı. Şüphelinin kullandığı kartvizitte yer alan "T.C. Başbakanlık Mevzuat Geliştirme Genel Müdürlüğü - E. Sayman Mutemedi" unvanı da soruşturma dosyasına girdi.

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Çakma kartvizit çakma nüfuz! Sadık Kükrer'in foyası... "Yüksek yargıyı tanıyorum" dedi, tutuklandı

Adliyede "Yüksek yargı mensuplarını tanıyorum" diyerek dava dosyalarının tarafları ile yakınlarıyla yaptığı belirlenen Sadık Kükrer isimli dolandırıcı tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Bürosunca yürütülen soruşturmanın detaylarına Takvim.com.tr ulaştı.

SAHTE BAŞBAKANLIK KARTVİZİTİ

Soruşturma dosyasına yansıyan kartvizitte Kükrer'in, "T.C. Başbakanlık Mevzuat Geliştirme Genel Müdürlüğü - E. Sayman Mutemedi" unvanını kullandığı görüldü.

Adliyedeki dolandırıcı ʺbaşbakanlıkʺ kartviziti ile dava taraflarını aldattı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Adliyedeki dolandırıcı ʺbaşbakanlıkʺ kartviziti ile dava taraflarını aldattı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)


ADLİ DOSYALAR İÇİN PAZARLIK YAPTI

Şüphelinin, yüksek yargı mensuplarıyla bağlantısı bulunduğu izlenimi oluşturarak adli dosyalara ilişkin taraf ve yakınlarıyla görüşmeler yaptığı iddialarının soruşturma kapsamında incelendiği öğrenildi.

Adliyedeki kravatlı dolandırıcının foyası çıktı, tutuklandı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Adliyedeki kravatlı dolandırıcının foyası çıktı, tutuklandı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

TUTUKLANDI

Emniyetteki ve savcılıktaki işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilen Kükrer, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Çakma kartvizit çakma nüfuz! Sadık Kükrer'in foyası... "Yüksek yargıyı tanıyorum" dedi, tutuklandı-4 Çakma kartvizit çakma nüfuz! Sadık Kükrer'in foyası... "Yüksek yargıyı tanıyorum" dedi, tutuklandı-5 Çakma kartvizit çakma nüfuz! Sadık Kükrer'in foyası... "Yüksek yargıyı tanıyorum" dedi, tutuklandı-6
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