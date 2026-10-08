Çakma kartvizit çakma nüfuz! Sadık Kükrer'in foyası... "Yüksek yargıyı tanıyorum" dedi, tutuklandı
İstanbul'da adliyeye takım elbiseyle gelerek yüksek yargı mensuplarını tanıdığını öne süren ve dava dosyalarının tarafları ile yakınlarıyla pazarlık yaptığı belirlenen Sadık Kükrer tutuklandı. Şüphelinin kullandığı kartvizitte yer alan "T.C. Başbakanlık Mevzuat Geliştirme Genel Müdürlüğü - E. Sayman Mutemedi" unvanı da soruşturma dosyasına girdi.
Adliyede "Yüksek yargı mensuplarını tanıyorum" diyerek dava dosyalarının tarafları ile yakınlarıyla yaptığı belirlenen Sadık Kükrer isimli dolandırıcı tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Bürosunca yürütülen soruşturmanın detaylarına Takvim.com.tr ulaştı.
SAHTE BAŞBAKANLIK KARTVİZİTİ
Soruşturma dosyasına yansıyan kartvizitte Kükrer'in, "T.C. Başbakanlık Mevzuat Geliştirme Genel Müdürlüğü - E. Sayman Mutemedi" unvanını kullandığı görüldü.
ADLİ DOSYALAR İÇİN PAZARLIK YAPTI
Şüphelinin, yüksek yargı mensuplarıyla bağlantısı bulunduğu izlenimi oluşturarak adli dosyalara ilişkin taraf ve yakınlarıyla görüşmeler yaptığı iddialarının soruşturma kapsamında incelendiği öğrenildi.
TUTUKLANDI
Emniyetteki ve savcılıktaki işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilen Kükrer, tutuklanarak cezaevine gönderildi.