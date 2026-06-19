CHP'li Silifke Belediyesi'ne operasyon: Mustafa Turgut'la birlikte çok sayıda şüpheli gözaltında
CHP'li Silifke Belediyesi'ne yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Şu ana kadar Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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- Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, CHP'li Silifke Belediyesi'ne operasyon düzenledi.
- Operasyonda Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı.
- Jandarma ekipleri belediye binasında ve birçok adreste arama yaptı.
- Operasyon nedeniyle mesai saatinde gelen belediye personelleri binaya alınmadı.
Mersin'in Silifke ilçe belediyesine yönelik düzenlenen operasyonda başkan Mustafa Turgut dahil çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından CHP'li Silifke Belediyesi'ne yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.
PERSONEL İÇERİ ALINMADI
Operasyon çerçevesinde jandarma ekipleri belediye binasına gelerek arama yapmaya başladı. Mesai saatinin başlaması nedeniyle gelen personeller ise içeri alınmadı.
BELEDİYE BAŞKANI DA GÖZALTINDA
Jandarma ekiplerinin belediye binası haricinde bir çok adreste de arama yaptığı alınan bilgiler arasında yer aldı. Şu ana kadar Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.