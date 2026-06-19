CHP'li Silifke Belediyesi'ne operasyon: Mustafa Turgut'la birlikte çok sayıda şüpheli gözaltında

Belediye Başkanı Mustafa Turgut



BELEDİYE BAŞKANI DA GÖZALTINDA

Jandarma ekiplerinin belediye binası haricinde bir çok adreste de arama yaptığı alınan bilgiler arasında yer aldı. Şu ana kadar Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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Samet Baş Takvim.com.tr Güncel