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CHP'li Silifke Belediyesi'ne operasyon: Mustafa Turgut'la birlikte çok sayıda şüpheli gözaltında

CHP'li Silifke Belediyesi'ne yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Şu ana kadar Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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CHP'li Silifke Belediyesi'ne operasyon: Mustafa Turgut'la birlikte çok sayıda şüpheli gözaltında
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  • Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, CHP'li Silifke Belediyesi'ne operasyon düzenledi.
  • Operasyonda Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı.
  • Jandarma ekipleri belediye binasında ve birçok adreste arama yaptı.
  • Operasyon nedeniyle mesai saatinde gelen belediye personelleri binaya alınmadı.

Mersin'in Silifke ilçe belediyesine yönelik düzenlenen operasyonda başkan Mustafa Turgut dahil çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Video Oynatma İkonu Mersin'in Silifke Belediyesi'ne operasyon

Silifke Belediyesi'ne operasyon (Haberin fotoğrafları İHA ve belediyenin internet sitesinden alınmıştır.)Silifke Belediyesi'ne operasyon (Haberin fotoğrafları İHA ve belediyenin internet sitesinden alınmıştır.)

Alınan bilgiye göre, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından CHP'li Silifke Belediyesi'ne yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Belediyeye operasyonBelediyeye operasyon

PERSONEL İÇERİ ALINMADI

Operasyon çerçevesinde jandarma ekipleri belediye binasına gelerek arama yapmaya başladı. Mesai saatinin başlaması nedeniyle gelen personeller ise içeri alınmadı.

Belediye Başkanı Mustafa Turgut Belediye Başkanı Mustafa Turgut

BELEDİYE BAŞKANI DA GÖZALTINDA

Jandarma ekiplerinin belediye binası haricinde bir çok adreste de arama yaptığı alınan bilgiler arasında yer aldı. Şu ana kadar Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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CHP'li Silifke Belediyesi'ne operasyon: Mustafa Turgut'la birlikte çok sayıda şüpheli gözaltında-5 CHP'li Silifke Belediyesi'ne operasyon: Mustafa Turgut'la birlikte çok sayıda şüpheli gözaltında-6 CHP'li Silifke Belediyesi'ne operasyon: Mustafa Turgut'la birlikte çok sayıda şüpheli gözaltında-7

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