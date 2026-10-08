Başsavcılıktan “fon soruşturması” açıklaması! Gerçeğe aykırı paylaşımlara adli işlem
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen “fon soruşturması”na ilişkin kamuoyuna yansıyan iddialarla ilgili açıklama yaptı. SPK, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve ilgili kurumlardan temin edilen tüm bilgi, belge ve raporların titizlikle incelendiği belirtilirken, soruşturmayla ilgili gerçeğe aykırı bilgi yayanlar hakkında resen adli işlem yapılacağı bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunun yakından takip ettiği "fon soruşturması"yla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdürüldüğünü bildiren Başsavcılık, SPK, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve diğer ilgili kurumlardan gelen tüm bilgi, belge ve raporların inceleme altında olduğunu duyurdu.
Sosyal medya ve dijital mecralardaki gerçeği yansıtmayan iddialara da dikkat çekilerek dezenformasyon niteliğindeki paylaşımlar için adli işlem uyarısı yapıldı.
TÜM BİLGİ, BELGE VE RAPORLAR İNCELENİYOR
Başsavcılık açıklamasında, "fon soruşturması" kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan temin edilen tüm bilgi, belge ve raporlar üzerindeki incelemelerin titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.
DEZENFORMASYONA 217/A UYARISI
Açıklamada, bazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda soruşturmanın içeriğine ilişkin gerçeği yansıtmayan iddialar ile kişi ve kurumlar hakkında dezenformasyonların paylaşıldığının görüldüğü kaydedildi.
Başsavcılık, gerçeğe aykırı bilgilerin alenen yayılmasının Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesinde düzenlenen "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu kapsamında değerlendirileceğini bildirdi.
Bu tür paylaşımları yapanlar hakkında Başsavcılık tarafından resen gerekli adli işlemlerin tesis edileceği belirtildi.
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