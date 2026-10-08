İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunun yakından takip ettiği "fon soruşturması"yla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdürüldüğünü bildiren Başsavcılık, SPK, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve diğer ilgili kurumlardan gelen tüm bilgi, belge ve raporların inceleme altında olduğunu duyurdu.

Sosyal medya ve dijital mecralardaki gerçeği yansıtmayan iddialara da dikkat çekilerek dezenformasyon niteliğindeki paylaşımlar için adli işlem uyarısı yapıldı.