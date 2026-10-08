Yücel Boronkay soruşturmasında yeni gelişme! Hemşire G.D. hakkında dava açıldı
Ünlülerin menajeri Selin Boronkay ve kardeşleri Sibel ile Simla Boronkay’ın, anneleri Yücel Boronkay’ın ölümüyle ilgili ihmal iddiasını Sabah Gazetesi Yazarı Bülent Cankurt köşesine taşımıştı. Kamera kayıtlarının ardından yapılan suç duyurusu sonrası Yücel Boronkay’ın mezarı otopsi için açılmıştı. Savcılık soruşturmasının sonuçlandığını belirten Cankurt, Adli Tıp raporunun ardından hemşire G.D. hakkında “ölüme sebebiyet vermekten” dava açıldığını ve ilk mahkeme gününün verildiğini ifade etti.
2 Mart'ta vefat eden ve uzun süre yatağa bağlı yaşayan Yücel Boronkay'ın ölümünde "ihmal" olduğu şüphesi kamera kayıtlarıyla gün yüzüne çıkmış; yaşlı kadına bakmakla yükümlü olan hemşire G.D.'nin, Yücel Boronkay'ı defalarca yere düşürdüğü görülmüştü.
Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt, savcılık soruşturmasının sonuçlandığını belirterek, Adli Tıp raporunun ardından Yücel Boronkay'ın hemşiresi G.D. hakkında "ölüme sebebiyet vermekten" dava açıldığını ve ilk mahkeme gününün verildiğini ifade etti.
Görüntülerin ardından Boronkay kardeşler, annelerinin eceliyle değil, hemşirenin ihmali sonucu ölmüş olabileceği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuş ve nisan ayında da merhumenin mezarı otopsi yapılmak üzere açılmıştı. Öğrendim ki; savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonuçlanmış. Adli Tıp'tan gelen sonuç üzerine, merhume Yücel Boronkay'ın hemşiresi G.D. hakkında "ölüme sebebiyet vermekten" dava açılmış ve hatta ilk mahkeme günü de verilmiş.
Annelerinin eceliyle değil de profesyonel olarak çalışan bir sağlık kurumundan aldıkları hemşire yüzünden vefat etmesi kardeşlerin acısını ikiye katlamıştı. Hukuk mücadeleleri sonucu, hemşire G.D. hak ettiği cezayı aldığında bir nebze olsun acıları azalacaktır diye düşünüyorum. Allah kimseyi böylesi acılarla sınamasın.
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