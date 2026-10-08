2 Mart'ta vefat eden ve uzun süre yatağa bağlı yaşayan Yücel Boronkay'ın ölümünde "ihmal" olduğu şüphesi kamera kayıtlarıyla gün yüzüne çıkmış; yaşlı kadına bakmakla yükümlü olan hemşire G.D.'nin, Yücel Boronkay'ı defalarca yere düşürdüğü görülmüştü.

Yücel Boronkay’ın ölümünün ardından ortaya çıkan kamera kayıtları soruşturmanın seyrini değiştirdi.(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt, savcılık soruşturmasının sonuçlandığını belirterek, Adli Tıp raporunun ardından Yücel Boronkay'ın hemşiresi G.D. hakkında "ölüme sebebiyet vermekten" dava açıldığını ve ilk mahkeme gününün verildiğini ifade etti. Görüntülerin ardından Boronkay kardeşler, annelerinin eceliyle değil, hemşirenin ihmali sonucu ölmüş olabileceği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuş ve nisan ayında da merhumenin mezarı otopsi yapılmak üzere açılmıştı. Öğrendim ki; savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonuçlanmış. Adli Tıp'tan gelen sonuç üzerine, merhume Yücel Boronkay'ın hemşiresi G.D. hakkında "ölüme sebebiyet vermekten" dava açılmış ve hatta ilk mahkeme günü de verilmiş.