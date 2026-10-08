Müzik ve sanatın yalnızca estetik bir alan olmadığını belirten Erdoğan, sanatın toplumların kendilerini ve dünyayı nasıl gördükleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi. Bir medeniyetin şehirlerinden şiirine, musikisinden gündelik yaşamına kadar birçok unsurla anlaşılabileceğini ifade eden Erdoğan, Türk medeniyetinin sanat alanında güçlü bir birikime sahip olduğunu kaydetti.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan (Fotoğraf: AA)

"BİR ÜLKENİN ETKİSİ, SÖYLEYECEK SÖZÜNÜN OLUP OLMADIĞIYLA İLİŞKİLİ"

Türk müziğinin geçmişten kalan eserlerden ibaret olmadığını vurgulayan Erdoğan, müziğin aynı zamanda eğitim, terbiye ve hafıza biçimi olduğunu belirtti.

Erdoğan, ülkelerin kültürlerini dünyaya taşıma konusunda rekabet içinde olduğunu ifade ederek, "Ülkeler kendi müziklerini, sinemalarını, mutfaklarını, edebiyatlarını, tasarımlarını dünyaya taşıyabilmek için bir rekabet içerisindeler. Çünkü artık hepimiz biliyoruz ki bir ülkenin dünyadaki etkisi, sadece ekonomik ve teknolojik gücüyle değil, aynı zamanda dünyaya anlatacak bir hikayesinin olup olmadığıyla, dünyaya söyleyecek sözünün olup olmadığıyla ve dünyanın ortak kültür hazinesine ne denli katkı sağlayabildiğiyle ilişkili." dedi.

Çocukların küçük yaşlardan itibaren kendi kültürleriyle tanıştırılmasının önemine işaret eden Erdoğan, ud, tambur ve kanun gibi geleneksel çalgıların yanı sıra makam, tarz ve usullerin de öğretilmesi gerektiğini söyledi.