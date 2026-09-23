Kendilerini polis olarak tanıttılar, doktoru 12 saat beklettiler! Konya'da 8 milyon liralık dolandırıcılığın detayları ortaya çıktı
Konya'da kendilerini polis olarak tanıtıp 59 yaşındaki doktor M.Z.A. ile eşini kandıran dolandırıcılar, yaklaşık 8 milyon lira değerindeki altın ve parayı ele geçirdi. 4'ü tutuklu 9 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılırken, şüphelilerin doktoru 12 saat boyunca adliye yakınında beklettiği ortaya çıktı.
Konya'da geçtiğimiz yıl yaşanan dolandırıcılık olayının ayrıntıları soruşturmanın tamamlanmasıyla ortaya çıktı.
Sabah'ın haberine göre, kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, 59 yaşındaki doktor M.Z.A.'ya kimlik ve SIM kart bilgilerinin başkalarının eline geçtiğini söyleyerek korkuttu. Doktoru adliye yakınında 12 saat bekleten şüpheliler, aynı süreçte eşi H.A.'yı da telefonla yönlendirerek evdeki altın ve dövizleri teslim alıp yaklaşık 8 milyon liralık vurgun yaptı.
KENDİLERİNİ POLİS OLARAK TANITIP DOKTORU KORKUTTULAR
Olay, 1 Mayıs 2025'te 59 yaşındaki doktor M.Z.A.'nın telefonla aranmasıyla başladı.
Şüpheliler, kendilerini polis olarak tanıtarak doktorun SIM kartının ve kimlik bilgilerinin 10-15 kişinin eline geçtiğini, bu bilgiler kullanılarak dolandırıcılık yapıldığını söyledi. M.Z.A.'dan hemen adliyeye gelmesini isteyen şüpheliler, doktorun adliye yakınındaki bir noktada beklemesini sağladı.
Dolandırıcılar, telekonferans yöntemiyle doktorun eşi H.A.'yı da aradı. H.A.'ya eşinin güvende olduğunu söyleyen şüpheliler, yanına gelecek emniyet görevlilerine yardımcı olması gerektiğini belirtti.
EŞİNDEN ALTINLARIN FOTOĞRAFINI İSTEDİLER
Şüpheliler, H.A.'dan evde bulunan altınların fotoğraflarını çekerek WhatsApp üzerinden göndermesini istedi.
Ardından H.A.'dan kuyumcuya giderek altınları bozdurması ve elde edilen parayı verilen IBAN adresine göndermesi istendi.
Söylenenleri yapan H.A., bazı altınları bozdurmayınca şüphelilerin baskısıyla karşılaştı. Dolandırıcıların H.A.'ya "hırsızlık yaptın sayılır" diyerek korkuttuğu öğrenildi.
Bunun üzerine H.A. yeniden kuyumcuya giderek altınların bir bölümünü daha bozdurdu ve parayı şüphelilerin verdiği IBAN adresine gönderdi.
KALAN ALTIN VE DÖVİZLERİ DE KAPIDAN TESLİM ALDI
Şüpheliler bununla da yetinmedi. Evde kalan diğer altınlar ve dövizlerin de inceleneceğini söyleyen dolandırıcılar, H.A.'dan evin önüne gelecek kişiye altın ve dövizleri elden teslim etmesini istedi.
H.A. da kapıya gelen kişiye evde kalan altın ve dövizleri teslim etti.
DOKTORU 12 SAAT ADLİYE YAKININDA BEKLETTİLER
Dolandırıcıların doktor M.Z.A.'ya kurduğu planın en dikkat çekici ayrıntılarından biri de 12 saat boyunca adliye yakınında bekletilmesi oldu.
Şüpheliler, uzun süre beklettikleri doktora telefonla "Hocam seni çok yorduk, biz de yorulduk. Eşinizle birlikte yarın adliyeye gelin ve emanet ettiğiniz altınları alın. Hakkınızı helal edin" diyerek telefonu kapattı.
Kısa süre sonra eve dönen M.Z.A., eşinin para gönderdiğini ve ziynet eşyalarını teslim ettiğini öğrenince dolandırıldıklarını anladı.
ALTINLARI ŞANLIURFA'DA KUYUMCUDA ELDEN ÇIKARDILAR
Doktor ve eşinin şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldı.
Yapılan incelemede şüphelilerin ziynet eşyalarını aldıktan sonra Şanlıurfa'ya gittikleri belirlendi. Şüphelilerin sabaha karşı bir kuyumcuyu açtırarak altınları elden çıkardıkları ve elde edilen parayı aralarında paylaştıkları tespit edildi.
9 SANIK HAKKINDA 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Dolandırıcılar tarafından yaklaşık 8 milyon lira dolandırılan doktor ve eşinin, şüphelilerin yakalanmasının ardından paranın bir bölümünü geri alabildikleri öğrenildi.
Soruşturmanın tamamlanmasının ardından 4'ü tutuklu 9 sanık hakkında "dolandırıcılık" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.