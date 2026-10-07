Yusuf Beyazıt'a TBMM'de kritik görev! AK Parti'den tebrik mesajı
AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, TBMM Başkanvekilliği görevine seçildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Beyazıt’ı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.
AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekilliği görevine seçildi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Beyazıt'ı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.
TBMM'de Başkanvekilliği görevine AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt seçildi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda Beyazıt'ı tebrik etti.
Çelik, paylaşımında, "TBMM Başkanvekilliği görevine seçilen AK Parti Tokat Milletvekilimiz Sayın Yusuf Beyazıt'ı tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.
YUSUF BEYAZIT KİMDİR?
1962 yılında Niksar'da doğan Yusuf Beyazıt, ilk ve orta öğrenimini Tokat'ta tamamladı. Lise eğitimini Kayseri Lisesi ve Kayseri İmam Hatip Lisesinde tamamlayan Beyazıt, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünün (TODAİE) Kamu Yöneticiliği Bölümünde yüksek lisans yaptı.
Kilis, Niksar ve Ankara'da çeşitli okullarda öğretmenlik yapan Beyazıt, Ankara'da serbest avukat olarak da görev yaptı.
Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesinde sırasıyla Encümen Müdürlüğü, Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı ve İSKİ Baş Hukuk Müşavirliği görevlerinde bulundu. Bu dönemde KİPTAŞ, BELTUR ve Kültür AŞ'de yönetim kurulu üyeliği ve yönetim kurulu başkanlığı yaptı.
Çeşitli dergi ve gazetelerde eğitim ve emek konularında makaleleri yayımlanan Beyazıt, Marmara Üniversitesinde mevzuat dersleri de verdi.
14 Şubat 1992'de Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Eğitimciler Birliği Sendikasının (Eğitim-Bir-Sen) kurucuları arasında yer alan Beyazıt, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNDE BULUNDU
Yusuf Beyazıt, 2003 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü görevine getirildi. Aynı zamanda Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüttü.
Beyazıt ayrıca Güneş Sigorta Yönetim Kurulu Başkanlığı, Vakıf Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanlığı, Kredi ve Yurtlar Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği ile Sosyal Yardımlaşma Fonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.
ÜÇ DÖNEMDİR AK PARTİ TOKAT MİLLETVEKİLİ
1 Kasım 2015'te yapılan 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde AK Parti Tokat Milletvekili seçilen Beyazıt, bu yasama döneminde Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği, Millî Savunma Komisyonu Başkanlığı ve Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Kurucu Başkanlığı görevlerini yürüttü.
7 Temmuz 2018 tarihli 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde yeniden AK Parti Tokat Milletvekili seçilen Beyazıt, bu dönemde sırasıyla AK Parti Grup Disiplin Kurulu Başkanlığı, Türkiye-Danimarka Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığı görevlerini üstlendi.
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde de yeniden AK Parti Tokat Milletvekili seçilen Beyazıt, halen TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığı görevini yürütüyor.
Yusuf Beyazıt, Ocak 2023'te Yusuf Beyazıt Eğitim ve Kültür Vakfını kurdu ve halen vakfın yönetim kurulu başkanlığını sürdürüyor.
İyi derecede İngilizce ve Arapça bilen Yusuf Beyazıt, evli ve üç çocuk babasıdır.