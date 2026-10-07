AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda Beyazıt'ı tebrik etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Beyazıt'ı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Ömer Çelik'in sosyal medya paylaşımı (Foto: Sosyal medya)

YUSUF BEYAZIT KİMDİR?

1962 yılında Niksar'da doğan Yusuf Beyazıt, ilk ve orta öğrenimini Tokat'ta tamamladı. Lise eğitimini Kayseri Lisesi ve Kayseri İmam Hatip Lisesinde tamamlayan Beyazıt, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünün (TODAİE) Kamu Yöneticiliği Bölümünde yüksek lisans yaptı.

Kilis, Niksar ve Ankara'da çeşitli okullarda öğretmenlik yapan Beyazıt, Ankara'da serbest avukat olarak da görev yaptı.

Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesinde sırasıyla Encümen Müdürlüğü, Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı ve İSKİ Baş Hukuk Müşavirliği görevlerinde bulundu. Bu dönemde KİPTAŞ, BELTUR ve Kültür AŞ'de yönetim kurulu üyeliği ve yönetim kurulu başkanlığı yaptı.

Çeşitli dergi ve gazetelerde eğitim ve emek konularında makaleleri yayımlanan Beyazıt, Marmara Üniversitesinde mevzuat dersleri de verdi.

14 Şubat 1992'de Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Eğitimciler Birliği Sendikasının (Eğitim-Bir-Sen) kurucuları arasında yer alan Beyazıt, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.