Kent uzlaşısı davasında karar: Elif Gül ve Turabi Şen’e ceza... 8 beraat

Üyesi oldukları HDK'nın , terör örgütünün yasal görünümlü cephe yapılanması ve TBMM'ye alternatif meclis, hiyerarşik olarak terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Türkiye yürütmesi olan KCK/TDÖ parça örgütlenmesi altında siyasi alan yapılanmasının çatı yapısı olduğu anlatıldı.

Sanıkların evlerindeki aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği, HTS incelemeleri sonucu terör örgütüyle irtibatlı çok sayıda kişiyle iletişim kurduklarının tespit edildiği aktarılan iddianamede, bazı sanıkların kent uzlaşısı olarak bilinen, terör örgütü mensuplarının metropol belediyelerine sızdırılması talimatı doğrultusunda İstanbul'daki çeşitli ilçe belediyelerine yerleştirildikleri, çoğunun ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi olmalarının sağlandığı ifade edildi.

SAVCILIK 15 YILA KADAR HAPİS İSTEDİ

Benzeri oluşum Demokratik Toplum Kongresinin, Yargıtay 16. Ceza Dairesi kararıyla terör örgütünün unsuru ve terör örgütü olarak kabul edildiği belirtilen iddianamede, KCK yürütme konseyi üyelerinin talimat ve telkinlerinde demokratik özerklik amaçlarına ulaşmak için hayata geçirilen kent uzlaşısı stratejisi kapsamında HDK ve unsurlarına rol verildiğine dikkat çekildi.

İddianamede sanıkların, terör örgütüyle organik bağ kurduğu ve üzerlerine atılı silahlı terör örgütüne üye olmak suçunu örgütün hiyerarşik yapısı içerisinde çeşitlilik, yoğunluk ve süreklilik içerecek şekilde gerçekleştirdikleri anlatılarak, "Terör örgütünün metropol illerde etkinliğini arttırma amacına haiz 'kent uzlaşısı' faaliyetinin hayata geçmesi adına iştirakleri tespit edilecek diğer tüm kişilerin deşifre edilmesi için soruşturmalarımız derinleştirilerek devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Bu nedenlerle sanıklar hakkında 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.