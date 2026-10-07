Tenzile Erdoğan'ın vefatının 15. yılı! Başkan Erdoğan'ın anne özlemi: "Gözyaşları hiç dinmedi"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük dayanağı, duası ve sığınağıydı... Evladını Türkiye'nin en çalkantılı günlerinde sabahlara kadar pencerede bekleyen Tenzile Erdoğan, 15 yıl önce bugün hayata gözlerini yumdu. Erdoğan'ın her "anne" denildiğinde gözlerini dolduran hasreti hiç dinmedi. Tenzile Anne'nin "Yüreğim ağzımda bekliyorum Tayyibimi" sözleri ise yıllar geçse de hafızalardan silinmedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan için onun yeri hep başkaydı. Gençlik yıllarında eve dönmesini sabahlara kadar bekleyen, siyasetin zorlu yollarında duasını bir an olsun üzerinden eksik etmeyen annesi Tenzile Erdoğan, 7 Ekim 2011'de 88 yaşında hayata veda etti. Aradan 15 yıl geçti ancak anne-oğul arasındaki güçlü bağın hatıraları hiç solmadı.
Erdoğan'ın "Ben annemin ayağının altını da öperdim" sözleriyle anlattığı sevgisi, Tenzile Erdoğan'ın ise "Her gece sabahlara kadar gözümü kırpmadan bekledim onu" diyerek dile getirdiği evlat endişesi hafızalardaki yerini koruyor.
"CENNET ANNELERİN AYAKLARI ALTINDADIR"
Başkan Erdoğan, annesine duyduğu sevgiyi ve hürmeti bir konuşmasında şu sözlerle anlatmıştı:
"Ben annemin ayağının altını da öperdim. Çünkü cennet annelerin ayakları altındadır da onun için. Anacığım ayağını çekerdi, bana cennetin kokusunu çok mu görüyorsun anam derdim, öperdim. O başka bir şey."
Erdoğan, annelerin hayatındaki yerini ise "Anneler bizim her şeyimiz ve cennet annelerin ayakları altında. Babaların ayakları altında değil. Bu bakımdan annelerin ayakları altı öpülesidir. Biz annelerimize öyle değer veririz, annelerimizi öyle severiz" sözleriyle ifade etmişti.
KASIMPAŞA YILLARINDA EN BÜYÜK DESTEKÇİSİYDİ
Tenzile Erdoğan, Deniz İşletmelerinde kaptanlık yapan Ahmet Erdoğan ile 1953 yılında Rize'de dünyaevine girdi. Çift daha sonra Rize'den İstanbul'un Kasımpaşa semtine göç etti. Tenzile ve Ahmet Erdoğan çiftinin 4'ü erkek, 1'i kız olmak üzere 5 evladı dünyaya geldi.
Tenzile Erdoğan, okul yıllarından futbol sahalarına, parti gençlik kollarından panel ve münazaralara kadar aktif bir gençlik dönemi geçiren oğlu Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer aldı.
SABAHA KADAR OĞLUNU BEKLEDİ
Türkiye'nin çalkantılı dönemlerinde sokaklardan silah seslerinin yükseldiği günlerde Tenzile Erdoğan'ın en büyük endişesi oğluydu. Kasımpaşa'daki Arda Apartmanı'nda oğlunun eve dönmesini bekleyen Tenzile Erdoğan, o günleri verdiği bir röportajda şöyle anlatmıştı:
"O günlerin sıkıntısını anlatamam. Evimizin iki tarafı balkondu. Bir tarafa çıkarım, gır gır silah sesleri. Diğer tarafa çıkarım yine aynı. Her yerden kulakları sağır edercesine silah ve patlama sesleri. Nasıl dayanırsanız bu acıya. O kötü anarşi zamanları. Her gün bir şey duyuyorsunuz. Yüreğim ağzımda bekliyorum Tayyibimi. O günlerin sıkıntısı başka bir şeye benzemez. Her gece sabahlara kadar gözümü kırpmadan bekledim onu. Her gün sanki ondan kötü bir haber gelecek sanırdım. Ama ona ne kadar 'gitme' desem de beni dinlemez, inandığı davada mücadelesine devam ederdi. Oğlum, o gün bugündür aynı koşturmacayla gidiyor."
"ZAVALLI ANNECİĞİMİN GÖZYAŞLARI HİÇ DİNMEDİ"
Tenzile Erdoğan, oğlunun siyasete girmesinin ardından da desteğini sürdürdü. Başkan Erdoğan, annesinin kendisi için yaşadığı endişeyi şu ifadelerle anlatmıştı:
"Zavallı anneciğimin gözyaşları hiç dinmedi. Siyasete atıldıktan sonra yaşadıklarım onu çok üzdü. Televizyonda benimle ilgili bir haber duyduğunda hep ağlıyor, 'oğlum senden ne istiyorlar' diye. Ben de onu öyle görünce sarılıp, 'anneciğim olur böyle şeyler, üzülme' diyerek teselli ediyorum."
ŞAFAK TÜRKÜSÜ'NDE TAZELENEN HASRET
Başkan Erdoğan, annesini kaybetmesinin ardından yaşadığı özlemi Ahmet Kaya'nın Şafak Türküsü ile de anlatmıştı.
Erdoğan, "Annem öldükten sonra bende çok farklı bir dünyayı meydana getirdi. Ne zaman Ahmet Kaya'nın bu Şafak Türküsü'nü dinlerim, dinlediğim zaman çok duygulanırım. Hemen annemle adeta haşr-ü neşr olmaya başlarım" ifadelerini kullanmıştı.
7 EKİM 2011'DE HAYATINI KAYBETTİ
Başkan Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan, 7 Ekim 2011'de 88 yaşında hayatını kaybetti. Erdoğan'ın farklı dönemlerde dile getirdiği sözler ile Tenzile Erdoğan'ın oğluna ilişkin anlattıkları, vefatının 15. yılında anne-oğul arasındaki güçlü bağın hatıraları olarak yeniden gündeme geldi.
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