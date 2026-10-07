Başkan Recep Tayyip Erdoğan için onun yeri hep başkaydı. Gençlik yıllarında eve dönmesini sabahlara kadar bekleyen, siyasetin zorlu yollarında duasını bir an olsun üzerinden eksik etmeyen annesi Tenzile Erdoğan, 7 Ekim 2011'de 88 yaşında hayata veda etti. Aradan 15 yıl geçti ancak anne-oğul arasındaki güçlü bağın hatıraları hiç solmadı. Erdoğan'ın "Ben annemin ayağının altını da öperdim" sözleriyle anlattığı sevgisi, Tenzile Erdoğan'ın ise "Her gece sabahlara kadar gözümü kırpmadan bekledim onu" diyerek dile getirdiği evlat endişesi hafızalardaki yerini koruyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın annesi Tenzile Erdoğan, vefatının 15. yılında özlem ve dualarla anılıyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) "CENNET ANNELERİN AYAKLARI ALTINDADIR" Başkan Erdoğan, annesine duyduğu sevgiyi ve hürmeti bir konuşmasında şu sözlerle anlatmıştı: "Ben annemin ayağının altını da öperdim. Çünkü cennet annelerin ayakları altındadır da onun için. Anacığım ayağını çekerdi, bana cennetin kokusunu çok mu görüyorsun anam derdim, öperdim. O başka bir şey." Erdoğan, annelerin hayatındaki yerini ise "Anneler bizim her şeyimiz ve cennet annelerin ayakları altında. Babaların ayakları altında değil. Bu bakımdan annelerin ayakları altı öpülesidir. Biz annelerimize öyle değer veririz, annelerimizi öyle severiz" sözleriyle ifade etmişti.