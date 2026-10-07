CANLI YAYIN
Geri

İstanbul'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 108 kilo 120 gram uyuşturucu ve 110 bin 550 hap ele geçirildi

İstanbul'da Büyükçekmece, Eyüpsultan ve Başakşehir ilçelerinde düzenlenen "uyuşturucu" operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alınırken 108 kilo 120 gram uyuşturucu, 110 bin 550 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Eyüpsultan'daki operasyon dron kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
İstanbul'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 108 kilo 120 gram uyuşturucu ve 110 bin 550 hap ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen 3 ayrı operasyonda 108 kilo 120 gram uyuşturucu, 110 bin 550 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

3 İLÇEDE OPERASYON
Bu kapsamda ekipler; Büyükçekmece, Eyüpsultan ve Başakşehir ilçelerinde düzenledikleri 3 ayrı operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Eyüpsultan'daki operasyonda 51 kilogram kokain ele geçirildi (Foto: DHA)Eyüpsultan'daki operasyonda 51 kilogram kokain ele geçirildi (Foto: DHA)

Tespit edilen 4 araçta ve adreste yapılan aramalarda 108 kilo 120 gram uyuşturucu, 110 bin 550 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

EYÜPSULTAN'DAKİ OPERASYON KAMERADA
Eyüpsultan'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, yurt dışına sevk edilmek istenen 51 kilogram kokain ele geçirildi. Göktürk'te seyir halindeki aracın yol ayrımında durdurulduğu operasyon anı, dron kamerasına yansıdı.

İstanbul'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 108 kilo 120 gram uyuşturucu ve 110 bin 550 hap ele geçirildi-3

Göktürk'te ilerleyen araç, yol ayrımında jandarma ekiplerince durduruldu. Araçta yapılan adli aramada 51 kilogram kokain ve 2 cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Eyülsultan'daki operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı (Foto: DHA)Eyülsultan'daki operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı (Foto: DHA)

Aracın durdurulduğu anlar havadan görüntülendi.

Video Oynatma İkonu Zehir takibi

Operasyon anına ilişkin dron görüntülerinde, seyir halindeki aracın yol ayrımında jandarma ekipleri tarafından durdurulduğu anlar yer aldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 108 kilo 120 gram uyuşturucu ve 110 bin 550 hap ele geçirildi-5 İstanbul'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 108 kilo 120 gram uyuşturucu ve 110 bin 550 hap ele geçirildi-6 İstanbul'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 108 kilo 120 gram uyuşturucu ve 110 bin 550 hap ele geçirildi-7
Çeşme'de ihale ve rüşvet çarkı! Evraklar yakılırken suçüstü... Lal Denizli üzerinden yürüyen sistem ve operasyon getiren itiraf
SONRAKİ HABER

Çeşme Belediyesi'ne operasyon
Tayfun Dastan
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler