İstanbul'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 108 kilo 120 gram uyuşturucu ve 110 bin 550 hap ele geçirildi
İstanbul'da Büyükçekmece, Eyüpsultan ve Başakşehir ilçelerinde düzenlenen "uyuşturucu" operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alınırken 108 kilo 120 gram uyuşturucu, 110 bin 550 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Eyüpsultan'daki operasyon dron kamerasına yansıdı.
İstanbul'da düzenlenen 3 ayrı operasyonda 108 kilo 120 gram uyuşturucu, 110 bin 550 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
3 İLÇEDE OPERASYON
Bu kapsamda ekipler; Büyükçekmece, Eyüpsultan ve Başakşehir ilçelerinde düzenledikleri 3 ayrı operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Tespit edilen 4 araçta ve adreste yapılan aramalarda 108 kilo 120 gram uyuşturucu, 110 bin 550 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
EYÜPSULTAN'DAKİ OPERASYON KAMERADA
Eyüpsultan'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, yurt dışına sevk edilmek istenen 51 kilogram kokain ele geçirildi. Göktürk'te seyir halindeki aracın yol ayrımında durdurulduğu operasyon anı, dron kamerasına yansıdı.
Göktürk'te ilerleyen araç, yol ayrımında jandarma ekiplerince durduruldu. Araçta yapılan adli aramada 51 kilogram kokain ve 2 cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Aracın durdurulduğu anlar havadan görüntülendi.Zehir takibi
Operasyon anına ilişkin dron görüntülerinde, seyir halindeki aracın yol ayrımında jandarma ekipleri tarafından durdurulduğu anlar yer aldı.