3 İLÇEDE OPERASYON Bu kapsamda ekipler; Büyükçekmece, Eyüpsultan ve Başakşehir ilçelerinde düzenledikleri 3 ayrı operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

İstanbul 'da düzenlenen 3 ayrı operasyonda 108 kilo 120 gram uyuşturucu , 110 bin 550 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Eyüpsultan'daki operasyonda 51 kilogram kokain ele geçirildi (Foto: DHA)

Tespit edilen 4 araçta ve adreste yapılan aramalarda 108 kilo 120 gram uyuşturucu, 110 bin 550 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

EYÜPSULTAN'DAKİ OPERASYON KAMERADA

Eyüpsultan'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, yurt dışına sevk edilmek istenen 51 kilogram kokain ele geçirildi. Göktürk'te seyir halindeki aracın yol ayrımında durdurulduğu operasyon anı, dron kamerasına yansıdı.